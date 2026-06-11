La trama central de la serie de suspenso "No tengo miedo" se desarrolla en junio de 1986, hace exactamente 40 años. De forma paralela al Mundial de Futbol México 86, en una comunidad cafetalera de Veracruz en la que la pobreza, la desesperanza, producto de la crisis económica de los 80 y las limitaciones, consecuencia de vivir de lo que produce el campo, generan que la justa mundialista sea como un respiro.

Esta distracción es el marco propicio para que los niños salgan a las calles. Uno de ellos es Miguel, quien se da cuenta de que otro chico está secuestrado dentro de un agujero oculto cerca de su casa.

Antes de avisar a la policía de su hallazgo, Miguel da una muestra de empatía al visitar al otro niño cautivo, al que le lleva comida y agua, y es a través de estas visitas que nace entre ambos un vínculo de unión, amistad y complicidad.

Es "No tengo miedo", serie de ocho episodios en la que el director y escritor Ernesto Contreras plantea como uno de los ejes más importantes de la historia la pérdida de la inocencia de un niño, pues poco a poco Miguel se da cuenta de que los adultos de su pueblo, sus padres entre ellos, están al tanto del secuestro del niño.

Ahora, Miguel debe aparentar normalidad, jugar con sus amigos y hacer creer a los demás que el futbol es lo más importante que pasa en ese momento, al mismo tiempo que trata de entender cómo puede estar rodeado de gente que, en lugar de representar su seguridad, sea su mayor peligro. Es también a partir de ese momento en el que los secretos de los mayores quedan develados con crueldad y crudeza.

Actúan en "No tengo miedo" Luis Alberti, Fátima Molina, Humberto Busto y Yoshira Escárrega. La filmación se realizó en Xalapa, Veracruz, y duró 15 semanas. La serie está basada en la novela "Io non ho paura" del italiano Niccolò Ammaniti, de la que además de esta producción ya se hizo otra adaptación al cine en Italia, en 2003.

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Dónde ver: Netflix

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