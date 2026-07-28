Culiacán, Sin.- Las autoridades judiciales investigan la muerte de un interno del Centro Federal de Readaptación Social número ocho que se ubica a un costado de la carretera conocida como la 300 del municipio de Guasave, el cual fue encontrado sin vida en su celda y presuntamente sin huellas de violencia.

Según la información que se conoció que la persona privada de su libertad, recién trasladado a este reclusorio federal, fue localizado por custodios tirado en su celda por lo que solicitaron la presencia del personal médico del lugar, los cuales determinaron que no presentaba signos vitales.

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Las autoridades judiciales estatales y federales fueron notificadas del deceso del interno, cuya identidad se mantiene en reserva, a fin de que se realicen los trabajos periciales y forenses para determinar las posibles causas de su fallecimiento en su celda, del reclusorio federal, número ocho, de Guasave.

Ninguna autoridad dio a conocer el delito por lo que este interno se encontraba recluido en este penal federal, ya que se conoció que en forma reciente habían sido trasferido del centro penitenciario de Culiacán

LL