La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, aseguró que en una cuestión tan delicada como la relación materno-infantil en situación de reclusión es necesario diseñar políticas públicas con perspectiva de género, de infancia y el interes superior de la niñez. En este rubro, reconoció que tanto el Estado mexicano como la sociedad tienen una deuda con las mujeres privadas de su libertad.

Durante su participación en la presentación del libro “Género y privación de la libertad en México: tendencias y propuestas”, la ministra refirió el marco jurídico que establece los derechos de las madres privadas de la libertad, cuyas hijas e hijos permanecen con ellas en los centros de reclusión.

“Este es un libro que quienes velamos por los derechos humanos de las personas, en especial de las mujeres y las infancias, debemos leer y releer”, expresó con relación a dicha obra, la cual congrega a un grupo de expertas y expertos que, por medio de 12 colaboraciones, dan visibilidad a la problemática que padecen las mujeres en reclusión.

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Además recordó un amparo en revisión que atrajo la Suprema Corte en 2016, cuyo fallo derivó en los “Lineamientos para garantizar el derecho de los menores a una relación maternal digna y adecuada en un contexto de reclusión”, que, entre otras cosas, establece que en las instituciones penitenciarias que alojen a madres privadas de su libertad deben adoptarse políticas necesarias con la intención de que los niños cuenten con los servicios suficientes de salud, alimentación, higiene, vestido, agua potable y esparcimiento.

Reconoció la labor de los autores, compiladores, y todos aquellos que dan visibilidad a este problema y contribuyen, en el ámbito de sus funciones, a promover el necesario cambio en las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad, así como de sus hijas e hijos.

En su oportunidad, el ministro Giovani Figueroa Mejía destacó la urgencia de visibilizar las desafortunadas situaciones que enfrentan las mujeres privadas de la libertad, a quienes definió como un grupo plural y diverso, cuyas desigualdades se profundizan en caso de que se sumen otros factores como la pobreza, el grupo social o la identidad de género.

Presentación del libro “Género y privación de la libertad en México: tendencias y propuestas”. Foto: Especial

Para el evento, se dieron cita en el área de Murales de la Corte, Oswaldo Chacón Rojas, Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH); Corina Giacomello, profesora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH; y Alicia Azzolini, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco; estudiantes y profesores universitarios, e integrantes de la sociedad civil.

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