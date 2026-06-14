Colectivos de personas y madres buscadoras realizaron una pega de fichas de búsqueda y llevaron a cabo una cascarita por la memoria y contra el olvido en la Glorieta de las y los desaparecidos con el objetivo de visibilizar la crisis de desapariciones que atraviesa el país.

Alrededor del mediodía, los colectivos se concentraron en Paseo de la Reforma, donde exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobierno federal desplegar acciones concretas para atender las más de 133 mil desapariciones en México y lamentaron la manera en la que fueron contenidas sus protestas durante los eventos mundialistas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jesús García, padre de Reyna Karina San Román Aguilar, desaparecida en 2012, expresó que acudió a la manifestación, “porque es una forma de que los madres y padres que tenemos un hijo desaparecido nos visibilicemos y seamos escuchados”.

Colectivos de búsqueda juegan cascarita para visibilizar crisis de desaparecidos (14/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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Con respecto al trato que han recibido los colectivos por parte de las autoridades capitalinas, expuso que “todos los policías que se vieron son los que nos hacen falta para recorrer el campo y todo el país”.

“Si todos los policías que estuvieron ahí se unieran a las madres y a los padres para buscar a nuestros desaparecidos y encontrar a los culpables no estuviéramos en esto”, dijo.

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Para él, la principal exigencia es concientizar y sensibilizar a la sociedad civil sobre el dolor que las personas buscadoras atraviesan, “porque no es posible que no miren hacia nosotros, que no vean nuestro dolor”.

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Jorge Verástegui asistió a la protesta para visibilizar la crisis de desapariciones que México atraviesa, donde utilizaron como recurso el futbol para conectar con la ciudadanía y que “se sumen con un gol por los desaparecidos y a la búsqueda de nuestros familiares”.

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Él reprochó la respuesta que tuvo el gobierno federal durante las protestas de colectivos de personas buscadoras en la inauguración del Mundial, “porque fue una respuesta muy desangelada y desafortunada que muestra el desconocimiento de cómo funcionan los colectivos”.

“La Presidenta está disociada de la realidad en un México que vive sólo en su cabeza y con un encono como el que tienen va a ser difícil lograr resultados en la búsqueda. Nos va a tocar un sexenio más a las familias asumir la responsabilidad del gobierno”, declaró.

Colectivos de búsqueda juegan cascarita para visibilizar crisis de desaparecidos (14/06/2026). Foto: Ulises Uribe / EL UNIVERSAL

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Además, rechazó que los colectivos tengan otro objetivo que no sea encontrar a sus desaparecidos y “lo único que pedimos y vamos a seguir pidiendo al gobierno es que haga su trabajo”.

Martha Alicia Miranda, madre de Javier de Jesús González Miranda, desaparecido en Veracruz, llegó a la manifestación para visibilizar la crisis de desaparecidos a través de la pega de fichas de búsqueda y la sensibilización de la sociedad.

Para ella, “todo ese despliegue de policías que nos pusieron previo al Mundial sería muy bueno que lo pusieran al inicio de los secuestros, de las desapariciones y a nosotras, porque vamos solas a las búsqueda generalmente”.

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“Es muy difícil que nos manden a la policía a una búsqueda, a un lugar. Es incomprensible como pueden manejar tantos policías para que no nos pudiéramos acercar al Estadio, pero cuando uno solicita apoyo o ayuda no la hay, no están para nosotras las madres buscadoras”, externó.

Colectivos de búsqueda juegan cascarita para visibilizar crisis de desaparecidos (14/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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