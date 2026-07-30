Miami.— Donald Trump alcanzó mínimos históricos en una nueva encuesta publicada por CNN donde sale reprobado en prácticamente todos los temas, del manejo de la guerra al de la economía y la migración. A decir de analistas, la encuesta es un reflejo de lo alejado que está el presidente estadounidense de los intereses y preocupaciones de los ciudadanos; 73% de los estadounidenses creen que Trump no ha atendido los problemas más urgentes del país, una cifra récord. Apenas 27% creen que tiene sus prioridades correctas.

“Trump no sólo no está prestando atención, sino que tampoco tiene la empatía suficiente como para transmitir a todos aquellos que están consternados por lo que cuesta vivir en Estados Unidos”, advierte a EL UNIVERSAL el analista político Hernán Molina.

“El presidente no habla sobre los temas que a la gente le interesan, como el costo de la vida, el costo de la guerra”. Tampoco, añade, “ha sido capaz de manejar un discurso con acciones concretas sobre lo que está haciendo” para atender a esas preocupaciones.

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Un 65% de estadounidenses creen, según la encuesta de CNN realizada por la firma SSRS, que las políticas de Trump han empeorado la situación económica del país. Para 67%, las acciones militares en Irán han afectado a EU.

La guerra, dice a este diario el analista y académico Octavio Pescador, “contraviene otra de las promesas de campaña de Trump, que es la de no meterse a conflictos, guerras interminables”.

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Aunque Trump defiende que es una guerra “de corto plazo”, necesaria para impedir que Irán se haga de armas nucleares, los estadounidenses lo que ven es un conflicto sin objetivos claros, que EU “no está dominando, ni ganando”, indica Molina. Y que además, acota Pescador, “genera presiones en el precio del petróleo y eso impacta a la economía, el precio de la gasolina y de la inflación, otro tema de campaña”.

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Eso explica por qué la aprobación general de Trump se ubica, a decir de la encuesta, en 34%, equivalente al mínimo al que cayó el mandatario al término de su primer periodo, tras el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes, que buscaban evitar la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones 2020.

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Desencanto republicano

Incluso en su propio Partido Republicano, su aprobación ha caído a un nuevo mínimo de 78%, con apenas 19% que se declara “entusiasmado” sobre lo que resta del mandato del magnate.

Trump obtiene las calificaciones más bajas en el manejo de la guerra en Irán —sólo 28% lo aprueba y 74% cree que el conflicto no vale las vidas perdidas de soldados estadounidenses—, la inflación —apenas 25% aprueba— y precios del gas —21% aprueba—. En el tema migratorio, sólo 39% aprueba la forma en que Trump está manejando el tema. Tras los recientes tiroteos que han resultado en la muerte de migrantes a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, los estadounidenses afirman, por un margen de 20 puntos, que la agencia está haciendo que las ciudades sean menos, no más seguras.

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Un trofeo dorado de aproximadamente 3 metros de altura, en Nueva York, ironiza sobre la participación del presidente Donald Trump en el conflicto. Foto: AFP

Los resultados, detalla Pescador, son motivo de preocupación para los republicanos, de cara a las elecciones legislativas de noviembre, pero no necesariamente para Trump. “Pudiera ser que aun perdiendo las elecciones, él consolide más su poder y no tenga mucho interés en qué va a pasar con el partido y en lo general”. Después de todo, considera, a Trump le quedan dos años en la presidencia y, hasta ahora, ha resultado ser un buen negocio. “A él y a su grupo les ha beneficiado en términos patrimoniales”. Por eso, su interés está en mantener el control, en seguir siendo el “artífice de la política pública”.

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