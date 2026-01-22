La alcaldía Álvaro Obregón fue reconocida por la red internacional ICLEI (Gobiernos Locales por la Sustentabilidad) por los resultados del proyecto "Barrancas ÁO Restauración de su Grandeza", tras reportar acciones de restauración ambiental realizadas durante 2025 en distintos tramos de barrancas de la demarcación, en un acto realizado la tarde de este jueves en la Casa de Cultura Jaime Sabines.

El proyecto fue evaluado dentro de la categoría Gobierno Local Ambicioso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la subcategoría Municipio Grande, a partir de los avances documentados en materia de manejo de residuos, reforestación y recuperación de cuerpos de agua.

Entre los principales resultados reportados se encuentra la remoción de más de 4 mil 660 toneladas de residuos sólidos, la reforestación con 2 mil 322 especies nativas, la eliminación de tiraderos clandestinos y la conformación de tres Comités de Vigilancia Ambiental con participación vecinal y colaboración de la PROFEPA.

Alcaldía Álvaro Obregón es reconocida por proyecto "Barrancas ÁO Restauración de su Grandeza"; participó en categoría Gobierno Local Ambicioso. Foto: Especial.

Estas acciones forman parte de la estrategia ambiental Ecosistema Urbano Agua, Bosques y Barrancas del Programa de Gobierno 2024-2027, enfocada en atender la degradación ecológica, hídrica y social de las barrancas mediante labores de saneamiento, educación ambiental y participación comunitaria.

El reconocimiento fue entregado al alcalde Javier López Casarín durante el evento, en el que se subrayó la relevancia de las barrancas como ecosistemas estratégicos para el entorno urbano y para más de la mitad de la población que habita en la demarcación.

También estuvieron presentes Édgar Villaseñor Franco, Secretario para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad; Andrés Morales, Representante de la UNESCO, y Enrique Soto Alva, Director General de Fomento Metropolitano de la SEDATU.

ICLEI es una red internacional que integra a más de 2 mil 500 ciudades y gobiernos locales en más de 125 países, comprometidos con la acción climática y el impulso de políticas públicas innovadoras mediante la cooperación global.

