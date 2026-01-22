Una mujer de la tercera edad perdió la vida tras ser atacada a balazos mientras conducía una camioneta blanca de traslado, la cual terminó impactada contra un muro de contención en inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves 22 de enero de 2026, sobre Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa), a la altura de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Lomas de Zaragoza, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Mujer de la tercera edad pierde la vida tras un ataque a balazos en la alcaldía Iztapalapa. Foto: Valente Rosas.

De acuerdo con los primeros informes, antes de subir al Puente de la Concordia se escucharon disparos y, a la distancia, se observaron orificios de bala en los cristales de una camioneta tipo Urban, color blanco y cerrada, la cual presuntamente era utilizada para traslado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y localizaron la unidad impactada contra un muro de contención, con visibles daños por impactos de arma de fuego en la carrocería y los vidrios.

Al interior del vehículo fue hallada una mujer de aproximadamente 70 años de edad, quien presentaba múltiples manchas hemáticas en diversas partes del cuerpo. Paramédicos de Protección Civil y del SAMU-CRUM acudieron al lugar y, tras valorarla, confirmaron la ausencia de signos vitales por disparos de arma de fuego.

Tras confirmar el fallecimiento, policías acordonaron la zona, cubrieron el cuerpo con una sábana y notificaron a la Coordinación Territorial correspondiente, mientras se restringía la circulación vehicular en el punto.

Posteriormente, se dio aviso a Servicios Periciales, cuyo personal se presentó para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios balísticos y el traslado del cuerpo al anfiteatro para la necropsia de ley.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque y no se cuenta con información sobre los probables responsables. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación por homicidio doloso.

Como parte de las indagatorias, autoridades capitalinas ya realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2 y C5, con el objetivo de identificar a los responsables del ataque armado que cobró la vida de la mujer.

Las investigaciones continúan, mientras los servicios de emergencia concluyeron las labores en el lugar del crimen.

