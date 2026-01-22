El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, anunció la puesta en marcha de un sistema de supervisión de las escaleras eléctricas, por medio de la instalación de sensores que permiten monitorear su funcionamiento.

Al encabezar la entrega de 20 nuevas escaleras mecánicas, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Rubalcava Suárez dio a conocer que el 54% de las escaleras eléctricas del Metro de la CDMX ya cuentan con estos sensores, un sistema al que calificó como “innovador”, ya que no existe en ningún otro Metro del mundo y permite visualizar en tiempo real el funcionamiento de cada una de las escaleras.

“El 54% de las escaleras del sistema ya cuenta con sensores, para poder supervisar las escaleras, desde un centro de monitoreo SCAT, de manera remota, que nos da la oportunidad de ver el funcionamiento”, dijo.

Instalan sensores para monitorear funcionamiento de escaleras eléctricas del Metro de CDMX. Foto: Especial.

En la estación Camarones de la línea 7, el coordinador de instalaciones hidráulicas y mecánicas del Metro, Carlos Jesús Galván Hernández, hizo una demostración del funcionamiento de este sistema en la escalera 7CAM18B, la cual pidió detener, para observar en tiempo real, cómo las autoridades pueden monitorear la operación a través de una pantalla.

“Pueden visualizar aquí en pantalla, que tenemos una gráfica donde muestra perfecto la escalera mecánica, el color rojo que es llamativo y nos está indicando que se acaba de activar la seguridad número 16, que es un paro de emergencia”, ejemplificó.

Principales fallas en escaleras electromecánicas

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, advirtió que las principales fallas de escaleras son provocadas porque los usuarios no le dan un trato adecuado; por ejemplo, dijo, al correr en las escaleras, subir bultos grandes o pisar solamente de un lado de la escalera.

Advirtió que la costumbre que se tiene de hacerse a un lado para que la gente pase por el otro escalón provoca un desajuste en las escaleras, el cual, con el tiempo y el uso, se va desgastando al grado de tener que sustituirlas.

Ante esto, Rubalcava Suárez hizo un llamado a los usuarios, para que den buen mantenimiento y trato a las escaleras.

