La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 20 nuevas escaleras mecánicas para cinco estaciones de las líneas 7, 8 y 9 del Metro de la Ciudad de México, con lo que se busca garantizar la accesibilidad para los usuarios de este medio de transporte.

Estas nuevas escaleras que ya se instalaron, están localizadas en las estaciones Tacuba y Camarones de la Línea 7; Bellas Artes, de la Línea 8; así como Pantitlán, Centro Médico y Patriotismo, de la Línea 9.

“Queremos garantizar que el Metro sea totalmente accesible y que haya todas las condiciones, para que la población que puede tener alguna situación de discapacidad pueda tener un Metro seguro y un Metro que va a tener estos mecanismos de ayuda”, dijo.

Clara Brugada entrega 20 escaleras mecánicas en líneas 7, 8 y 9 del Metro de la CDMX; la meta es sustituir 120. Foto: Especial.

Tras subirse al Metro y hacer uso de algunas de las escaleras recién inauguradas, la jefa de Gobierno resaltó que en su administración se fijó la meta de sustituir 120 escaleras eléctricas, lo que implica la renovación de 20 por año; precisó que actualmente, el 96% de las escaleras del Metro están funcionando.

Desde la estación Camarones, la más profunda de toda la red -con 42 metros-, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, indicó que la instalación de estas nuevas escaleras beneficiará a 3.9 millones de usuarios al mes; y precisó que el costo promedio de cada escalera es de nueve millones de pesos.

Indicó que, en total, se cambiaron ocho escaleras en la estación Camarones; cuatro en la estación Tacuba, dos en Pantitlán y dos más en Patriotismo; además, están en fase de prueba -para concluir este fin de semana-, cuatro equipos más: dos que se encuentran en Bellas Artes, de la línea 8, y dos ubicadas en la estación Centro Médico.

El director del Metro destacó que se estableció un contrato multianual, por 830 millones de pesos (276 millones de pesos por año) para el mantenimiento de escaleras de este medio de transporte.

