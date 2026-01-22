Más Información

"El Bótox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

"El Bótox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Laguna siguen en proceso legal

Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Laguna siguen en proceso legal

Pésima semana para el transporte ferroviario en España; reportan cuarto accidente, ahora en Asturias

Pésima semana para el transporte ferroviario en España; reportan cuarto accidente, ahora en Asturias

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas

Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 20 nuevas escaleras mecánicas para cinco estaciones de las del Metro de la Ciudad de México, con lo que se busca garantizar la para los usuarios de este medio de transporte.

Estas nuevas escaleras que ya se instalaron, están localizadas en las estaciones Tacuba y Camarones de la ; Bellas Artes, de la Línea 8; así como Pantitlán, Centro Médico y Patriotismo, de la Línea 9.

“Queremos garantizar que el Metro sea totalmente accesible y que haya todas las condiciones, para que la población que puede tener alguna situación de discapacidad pueda tener un Metro seguro y un Metro que va a tener estos mecanismos de ayuda”, dijo.

Clara Brugada entrega 20 escaleras mecánicas en líneas 7, 8 y 9 del Metro de la CDMX; la meta es sustituir 120. Foto: Especial.
Clara Brugada entrega 20 escaleras mecánicas en líneas 7, 8 y 9 del Metro de la CDMX; la meta es sustituir 120. Foto: Especial.

Lee también:

Tras subirse al Metro y hacer uso de algunas de las escaleras recién inauguradas, la jefa de Gobierno resaltó que en su administración se fijó la meta de sustituir 120 escaleras eléctricas, lo que implica la renovación de 20 por año; precisó que actualmente, el 96% de las escaleras del Metro están funcionando.

Desde la estación Camarones, la más profunda de toda la red -con 42 metros-, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, indicó que la instalación de estas nuevas escaleras beneficiará a 3.9 millones de usuarios al mes; y precisó que el costo promedio de cada escalera es de nueve millones de pesos.

Indicó que, en total, se cambiaron ocho escaleras en la estación Camarones; cuatro en la estación Tacuba, dos en Pantitlán y dos más en Patriotismo; además, están en fase de prueba -para concluir este fin de semana-, cuatro equipos más: dos que se encuentran en Bellas Artes, de la línea 8, y dos ubicadas en la estación Centro Médico.

El director del Metro destacó que se estableció un contrato multianual, por 830 millones de pesos (276 millones de pesos por año) para el mantenimiento de escaleras de este medio de transporte.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]