La alcaldía Cuauhtémoc y el Aspen Institute México, organización educativa sin fines de lucro, instalarán una cancha de MiniPitch en el Parque Abasolo, ubicado en la colonia Buenavista, a fin de fomentar y desarrollar el deporte en niñas y niños de la demarcación.

Valuada en 100 mil dólares, esta cancha será donada por la iniciativa privada.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega aseguró que esta cancha será un espacio menos para la delincuencia y uno más para las infancias de la alcaldía Cuauhtémoc.

"Agradecemos muchísimo esta cancha, que es un espacio más para que nuestras niñas, niños, nuestras familias tengamos dónde jugar, convivir aprender y soñar, porque pues de la mano de estas estrellas deportivas vamos a llenar nuestras colonias de movimiento, de risas, de energía, de vida", dijo.

Lee también CDMX participa en Feria Internacional de Turismo 2026 en Madrid; Ciudad se consolidará como protagonista en Mundial 2026: Secretaría de Turismo

La edil agregó que se trata de "un espacio que recuperamos para nuestra comunidad, para nuestras familias, es un espacio menos para la delincuencia".

Indicó que con la instalación de esta cancha que iniciará aproximadamente en un mes, se alejará a las niñas, niños y jóvenes de situaciones de inseguridad, violencia y drogas, "para prevenir y hacer mejores comunidades".

Alessandra Rojo de la Vega detalló que esta cancha de MiniPitch se sumará a la recuperación de otras 25 canchas que han sido rehabilitadas durante su administración.

Además, refirió que, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, serán espacios deportivos para los habitantes y los turistas que llegarán a la demarcación con motivo de esta justa deportiva que se inaugurará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Azteca).

Lee también Presidencia propone acuñar monedas conmemorativas del Mundial 2026; habrá piezas de oro, plata y alpaca

El director General Ejecutivo de Aspen Institute México, Enrique Berruga, aseguró que esta cancha pensada para jugar fútbol de sala, basquetbol y hasta voleibol, estará enfocada en el desarrollo de niñas y niños de 5 a 12 años, para garantizarles un mejor futuro.

"Estamos tratando por todo el país de abrir espacios al deporte. Nuestro enfoque son niños de entre 5 y 12 años, porque si se inician en el deporte en esas edades, hemos podido probar en comparativos nacionales e internacionales que les cambia la vida de manera radical", aseveró.

Mencionó que, de acuerdo a estudios en coordinación con Aspen Alemania y Estados Unidos, se ha comprobado que si los niños de esa edad hacen deporte pueden tener hasta un 30% más de ingresos económicos al crecer y tres veces más oportunidades de estudiar en una universidad.

Lee también SAT quiere meter gol en el Mundial 2026; cobrará impuestos a futbolistas que jueguen en México

"Beneficia en salud, psicológicamente y en muchos aspectos, por eso evidentemente hay que tener estas cosas, como la cancha de MiniPitch, para que los niños mejoren su futuro y su vida", dijo.

Detalló que aprender las reglas de un deporte, hace a los pequeños a tener un respeto al derecho y a la convivencia, lo que los hace mejores ciudadanos. "Ya no te pasas el semáforo aunque te lo puedas pasar, además te hace más aspiracional y competitivo".

La directora General de Project Play México, Margarita Safde, indicó celebró que esta cancha traerá beneficios y un impacto positivo a las mujeres de la alcaldía Cuauhtémoc desde muy temprana edad.

"Este año mundialista queremos que esta cancha la usen más mujeres o más niñas. Yo te invito a que hagas esta promoción, porque las niñas tienen ganas de jugar, tienen ganas de esforzarse y que muchas veces no se sabe que ellas tienen este tipo derecho", comentó.

Explicó que esta cancha será instalada en el Parque Abasolo como un rompecabezas, con inversión de empresas como Amazon y Muscle Lighting.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL