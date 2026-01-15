Más Información
María Corina Machado "presenta" su Nobel de la Paz a Trump; destaca compromiso de EU con la libertad venezolana
EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían
Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional
Casa Blanca dice que Irán ha suspendido 800 ejecuciones; países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar al país
“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, inauguró un puente de acceso al Mercado San Juan Curiosidades, el cual beneficiará a los 176 locales que lo conforman, así como a visitantes y compradores que acuden a este centro de abasto.
A través de un comunicado, indicó que durante el evento, locatarios explicaron que por varios años diversos visitantes pensaban que el mercado se encontraba cerrado, debido a que el acceso no era accesible ni viable, lo que afectaba la afluencia y las ventas.
Señaló que este puente representa una oportunidad para el Mercado San Juan Curiosidades, al facilitar la llegada de clientes y apoyar las ventas de quienes dependen de este espacio para sostener a sus familias.
Lee también: Brugada destaca baja del 12% en delitos de alto impacto en CDMX durante 2025; "es resultado de una política de seguridad integral", dice
“A veces simplemente se necesita abrir las puertas de la oficina, o como es nuestro caso, venir a las calles a ver qué es lo que está sucediendo, para poder trabajar y actuar a favor de quienes viven y trabajan en la mejor alcaldía de México”, expresó la edil.
Informó que esta inauguración corresponde a la primera obra de una serie de proyectos que se estarán entregando de manera semanal en distintos puntos de la demarcación incluyendo mercados, deportivos, parques, calles, banquetas y espacios públicos.
Por su parte, Magdalena Ramos, comerciante del Mercado San Juan Curiosidades, resaltó el compromiso de la alcaldesa con las y los comerciantes: “Quiero agradecer a la alcaldesa, porque es una mujer que cumple todos los proyectos que comienza y a los que se compromete, y esto es una prueba de ello”, dijo.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]