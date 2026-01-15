Más Información

La alcaldesa de Cuauhtémoc, , inauguró un puente de acceso al Mercado San Juan Curiosidades, el cual beneficiará a los que lo conforman, así como a visitantes y compradores que acuden a este centro de abasto.

A través de un comunicado, indicó que durante el evento, locatarios explicaron que por varios años diversos visitantes pensaban que el mercado se encontraba cerrado, debido a que ni viable, lo que afectaba la afluencia y las ventas.

Alcaldesa de Cuauhtémoc inaugura puente de acceso al Mercado San Juan Curiosidades; prevé beneficiar a 176 locales. Foto: Especial.
Alcaldesa de Cuauhtémoc inaugura puente de acceso al Mercado San Juan Curiosidades; prevé beneficiar a 176 locales. Foto: Especial.

Señaló que este puente representa una oportunidad para el Mercado San Juan Curiosidades, al facilitar la llegada de clientes y apoyar las ventas de quienes dependen de este espacio para sostener a sus familias.

“A veces simplemente se necesita abrir las puertas de la oficina, o como es nuestro caso, venir a las calles a ver qué es lo que está sucediendo, para poder trabajar y actuar a favor de quienes viven y trabajan en la mejor alcaldía de México”, expresó la edil.

El puente de acceso al Mercado San Juan Curiosidades beneficiará a 176 locales. Foto: Especial.
El puente de acceso al Mercado San Juan Curiosidades beneficiará a 176 locales. Foto: Especial.

Informó que esta inauguración corresponde a la primera obra de una serie de proyectos que se estarán entregando de manera semanal en distintos puntos de la demarcación incluyendo mercados, deportivos, parques, calles, banquetas y espacios públicos.

Por su parte, Magdalena Ramos, comerciante del Mercado San Juan Curiosidades, resaltó el compromiso de la alcaldesa con las y los comerciantes: “Quiero agradecer a la alcaldesa, porque es una mujer que cumple todos los proyectos que comienza y a los que se compromete, y esto es una prueba de ello”, dijo.

