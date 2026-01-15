La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que a lo largo de 2025 -el primer año de su administración- se redujeron en un 12% los delitos de alto impacto en la CDMX, respecto a 2024, con un promedio de 57 delitos al día.

“Bajamos, comparado con 2024, en un año, un 12%, la reducción de delitos de alto impacto. Es el resultado de una política de seguridad integral, que combina prevención, investigación, proximidad policial, combate frontal a la impunidad, inteligencia y atención a las causas”, dijo.

Asimismo, destacó que los homicidios dolosos se redujeron en un 9% el año pasado, frente al año inmediato anterior, con un total de 43 días en los que no se registró ni un sólo homicidio en la CDMX, además de que enero y mayo fueron los meses con menos homicidios.

Por otro lado, el robo a personas en el transporte público se redujo en un 15% el año pasado; mientras que el robo de vehículo con violencia se redujo un 32%, ambos respecto a 2024.

Al presentar el informe mensual de seguridad correspondiente a diciembre de 2025, la mandataria capitalina aseveró que el año que recién concluyó ha sido en el que se han cumplimentado más órdenes de aprehensión en la Ciudad de México.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina señaló que el año pasado se distingue por “cuatro erres” en términos de seguridad y justicia: reducción de delitos e impunidad, resultados positivos y verificables, rumbo claro hacia una ciudad segura y rendición de cuentas permanente.

“Como nos gustan estas abreviaturas, pues pensamos que esos son los conceptos y es lo que ha caracterizado la evaluación del 2025. Todos los delitos de alto impacto bajaron en la Ciudad de México”, aseveró.

El secretario federal Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, precisó que en lo que va de la actual administración se ha logrado la detención de 8 mil 218 personas por delitos de alto impacto.

En su oportunidad, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz, resaltó que la totalidad de las alcaldías presentaron una reducción de delitos el año pasado, con tendencias que se mantienen a la baja.

