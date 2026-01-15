Más Información
La mañana de este jueves, un grupo de aproximadamente 50 padres de familia de la secundaria Juventino Rosas realizó un bloqueo a la vialidad sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Monumento al Caminero, en la alcaldía Tlalpan.
La protesta incluyó el cierre de accesos y carriles de circulación, lo que generó afectaciones viales en la zona. Los manifestantes señalaron que la movilización responde a la falta de personal docente en el plantel, situación que —aseguran— ha impactado de manera directa en la continuidad académica de los estudiantes.
Durante la protesta, los padres de familia exigieron la pronta asignación de maestros y una solución por parte de las autoridades educativas, a fin de garantizar el derecho a la educación de sus hijos.
Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para coordinar el tránsito y evitar mayores afectaciones, mientras se mantenía el bloqueo en espera de una respuesta oficial.
