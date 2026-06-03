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Jennifer Lopez sorprendió a los asistentes al estreno en Nueva York de "Office Romance", película de Netflix en la que es la protagonista junto al actor Brett Goldstein, la actriz de 56 años no pudo evitar las miradas y los comentarios sobre el escote que lució en el Regal Union Square.
Lopez apareció sola y después del brazo del actor británico Brett Goldstein, reconocido globalmente como actor, guionista, productor y comediante de stand-up, ambos abordaron en la alfombra roja preguntas sobre un supuesto romance, el cual, aseguraron no existe en la vida real.
Lopez deslumbró con el entallado vestido que lució y que marcó sus ejercitadas curvas y resaltó un escote del que se está hablando en redes sociales, pues aunque algunos cuestionan si la actriz se sometió a una cirugía estética, otros simplemente admiten que se ve espectacular.
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Recientemente JLo también dio de qué hablar por aparecer al natural en bikini.
No es la primera vez que la figura de Jennifer Lopez genera conversación, el cuerpo de JLo redefinió los estándares de belleza en Hollywood a finales de los 90. Ella rompió con la tendencia de la extrema delgadez (el “heroína chic”) e impuso con orgullo las curvas latinas. De hecho, su icónico vestido verde de Versace del año 2000 fue el responsable directo de que Google tuviera que inventar su buscador de imágenes.
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