En los últimos días ha circulado la versión que Emme, una de los gemelos de Jennifer Lopez, ha comenzado a identificarse con el nombre de Oskar. Sin embargo, se trata de un trascendido o, mejor dicho, una conjetura de los "Jlovers", quienes notaron el detalle en un post d e Instagram.

Tanto Emme como Max, los gemelos que JLo tuvo junto a Marc Antonhy, en 2008, ya se han graduado.

Emme asisitó a Windward School, una escuela ubicada en Los Ángeles, California y, luego de sus estudiantes de mayor generación, completaran sus estudios, en sus cuentas de redes sociales, el instituto felicitó a cada uno de ellos, incluída, por supuesto, Emme.

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Lo que llamó la atención es que, además de felicitar a la joven por el logro académico que supondrá para ella comenzar sus estudios universitarios, usaron el hashtag de la escuela a la que ingresará; Sarah Lawrence College, una universidad privada, para la que tendrá que mudarse a Bronxville, Nueva York.

Pero lo que más llamó la atención no fue que ese centro de estudios se dedique a educar a través de artes creativas, ciencias humanas y pensamiento interdisciplinario, sino que al felicitar a Emme no fue llamada por su nombre, sino que se refirieron a ella como "Oskar".

“¡Oskar para Sarah Lawrence, no habrá más viajes improvisados ​​a Nueva York porque vivirá allí", señalaba el post que, en la actualidad, no está disponible.

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Jennifer Garner, primera esposa de Ben Affleck, el más reciente esposo de JLo, del que se separó en abril de 2024, fue una de las personas que le dio "like" a la publicación, aunque la padre de Emme ni ella reaccionaron a la publicación, ya hay fans de la cantante de "On the floor" que sugieren, o afirman, que se trata del nuevo nombre con el que la joven de 18 años de identifica.

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