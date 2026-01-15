La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México invitó a la ciudadanía a participar en el MEGA Reciclatrón, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de enero de 2026, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que la sede será el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, en el estacionamiento 8, donde se recibirán residuos como pilas, teléfonos celulares, cables, audífonos, tabletas, computadoras, electrodomésticos y diversos equipos electrónicos.

Los materiales serán canalizados a un manejo ambiental adecuado para fomentar la economía circular y evitar la contaminación del suelo, el agua y el aire.

Señaló que esta edición contará con la participación de la empresa Steren, así como con una carpa de reparaciones menores, cuyo objetivo es promover la extensión de la vida útil de los aparatos electrónicos y reforzar el mensaje de reducción de residuo, además, se suman a esta jornada la Facultad de Ciencias, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la red de PILARES.

Informó sobre la instalación del primer punto fijo de acopio de residuos electrónicos en la Alameda Norte, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, como parte de las acciones permanentes para incentivar el reciclaje responsable en la capital.

Mencionó que, en la edición anterior realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se logró el acopio de más de 60 toneladas de residuos electrónicos.

