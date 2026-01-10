Mega Reciclatrón 2026 UNAM: ¿en dónde será y en qué consiste esta dinámica de reciclaje?

La primera edición de este año del Mega Reciclatrón se llevará a cabo en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este evento de reciclaje es una iniciativa organizada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) que busca disminuir el impacto de la contaminación material en el país.

Con el arranque del 2026, hay muchas cosas que las personas desean cambiar o arreglar de su estilo de vida, cerrando ciclos para empezar de cero. La limpieza del hogar es uno de los propósitos favoritos de los mexicanos y por ello, este evento es la oportunidad perfecta para desechar de manera responsable aquellos aparatos y dispositivos que ya no necesites.

¿Cuándo y en dónde será el evento?

La jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos se realizará en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria (CU), específicamente en el estacionamiento 8. El evento será el próximo 29 y 30 de enero de 2026, en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas. Para ingresar al evento no se necesitará ningún registro previo o costo en específico.

Reciclatrón se instala en la Magdalena Contreras este 23 y 24 de mayo (21/05/2025). Foto: Especial

¿En qué consiste Mega Reciclatrón?

Esta jornada ambiental es un evento masivo organizado en la Ciudad de México y el Estado de México para recolectar residuos electrónicos y eléctricos (RAEE), como pilas y otros materiales reciclables, para posteriormente destinarlos a empresas certificadas para su correcto manejo ambiental, disminuyendo la contaminación, promoviendo la reutilización y evitando que acaben en tiraderos comunes.

Entre los materiales y residuos que se admiten se encuentran: accesorios como pilas, celulares, cables, audífonos, tabletas, CPU de computadora, electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, cafeteras, bocinas, controles, secadoras, planchas, casetes, discos, microondas, ventiladores, laptops, impresoras, toners y drones.

Los materiales deberán llevarse de preferencia en un contenedor reutilizado y limpio, como envases de detergente o de agua potable vacíos. Por el contrario, no se recibirán focos ahorradores, cableado público, lámparas fluorescentes, módems de servicios de internet y equipos desarmados rotos o contaminados.

Mega Reciclatrón 2026 UNAM: ¿en dónde será y en qué consiste esta dinámica de reciclaje? Foto: UNAM / SEDEMA

¿Qué otras cosas se encontrarán en el evento?

Como parte de las actividades del programa también habrá una carpa de atención ciudadana destinada a realizar reparaciones menores de artículos electrónicos, con el objetivo de promover la extensión de la vida útil de algunos dispositivos y aparatos domésticos.

De acuerdo con datos de la SEDEMA, la primera jornada de 2025 rompió un récord histórico al recibir más de 70 toneladas de aparatos electrónicos y eléctricos. Finalmente, si no puedes asistir a esta edición, no te preocupes, el evento tendrá otras ediciones, fechas y sedes a lo largo de la primera mitad del año 2026:

Segunda: 6 y 7 de febrero en la Escuela Superior de Educación Física.

en la Escuela Superior de Educación Física. Tercera: 26 de febrero en el Instituto Mora.

en el Instituto Mora. Cuarta: 15 de febrero en el Parque Arboledas (Pilares).

en el Parque Arboledas (Pilares). Quinta: 27 y 28 de febrero en el Zoológico "Los Coyotes".

en el Zoológico "Los Coyotes". Sexta: 13 y 14 de marzo en el Papalote Museo del Niño.

