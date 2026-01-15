Se mantiene al alza la presencia de motocicletas en la Ciudad de México en los últimos años, pues a la fecha, 822 mil 712 placas de este medio de transporte están dadas de alta en la urbe, aseguró la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Motociclistas consultados señalaron que su uso arroja beneficios en cuanto a menor costo para adquirirlas y rapidez en su trayecto. Mientras que especialistas destacan su eficacia para trabajar como opción ante la falta de transporte público eficiente, pero muestra un incremento de riesgos por incidentes.

Sobre el crecimiento de los bikers, en 2024, el Inegi informó que había 716 mil 400 motocicletas circulando en la Ciudad de México.

Aumento exponencial. Fuente: Elaboración propia con datos de Semovi

Vía transparencia, la Semovi detalló a EL UNIVERSAL el aumento en el trámite para dar de alta a estos vehículos, ya que en 2018 se otorgaron 55 mil 889 matrículas; en 2023 fueron 110 mil 983, y en 2024, 111 mil 432. Con respecto al periodo enero-octubre de 2025, la Semovi reportó 85 mil 800 placas.

Las cifras anteriores superan los registros de 2019, cuando se entregaron 68 mil 610 placas; en 2020, 24 mil 522; en 2021, cerca de 49 mil 976, y en 2022, 70 mil.

Estos registros también se traducen en ganancias para el Gobierno capitalino, ya que en 2023, por las más de 110 mil láminas que emitió, se recaudaron 68 millones 143 mil 562 pesos; en 2024, por las 111 mil 432, se obtuvieron 72 millones 544 mil 185 pesos, y de enero a octubre del año pasado ingresó 58 millones 515 mil 600 pesos.

El presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Nicolás Rosales, mencionó que el boom de motocicletas se debe a varios factores, entre ellos que son utilizadas para trabajo, a través de la distribución de productos por aplicación, y un medio de transporte más rápido.

“La falta de un transporte de calidad o de cobertura ha ocasionado que las personas busquen otras opciones de movilidad, y una de ellas es la motocicleta. Y al momento en que hacen una cuantificación de gasto, tomamos en cuenta que aproximadamente en la Ciudad de México y en el país en general se gasta 21% de los ingresos en temas de transporte. Entonces, hacen un balance y consideran que es más factible moverse de una manera más rápida, más eficiente, entre comillas, pero menos segura”, indicó.

Lo anterior también ha arrojado un incremento de accidentes.

“Estamos viendo siniestros, muertes por caídas, derrapamientos, exceso de velocidad. Cinco personas de cada 10 que se accidentan son motocicletas”, enfatizó Nicolás Rosales.

Antonio Suárez Bonilla, director del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la UNAM, coincidió en que el incremento de motocicletas en circulación obedece a la falta de opciones de transporte público eficiente.

“Este número ha ido creciendo de 2020 a la fecha en más de 50% en los últimos, prácticamente, cinco años. Entonces es un crecimiento muy alto. Es el vehículo que más está creciendo en Ciudad de México por uso y eso se debe a la ausencia de un transporte público y a la versatilidad que prestan las motocicletas y el costo. Entonces la gente compra motocicletas porque no hay otros transportes públicos que le solucionen su movilidad.

“Es una solución que tiene otras problemáticas, principalmente de seguridad, porque aproximadamente 40% de las fatalidades se dan en accidentes viales en la Zona Metropolitana del Valle de México y se han dado en conductores de motos”, subrayó.

Carlos González, motociclista, consideró que entre los beneficios de estas unidades es la rapidez para moverse en la capital.

“Comprar moto me ha ayudado, sobre todo porque por mi trabajo salía tarde de lugares aglomerados, ya no alcanzaba transporte público y los taxis de aplicación eran muy caros. La moto es más rápido que ir en un carro”, expuso.