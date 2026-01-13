Un ataque armado registrado la noche del lunes 12 de enero de 2026 dejó como saldo un hombre sin vida y una mujer lesionada, luego de un incidente vehicular ocurrido en la alcaldía Xochimilco.

Los hechos se registraron sobre la calle Acueducto, a la altura del número 5098, entre Avenida Arboledas, en la colonia Cántaros. De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego que impactaron contra un vehículo de color blanco, el cual terminó por estrellarse contra un poste de concreto.

En el automóvil viajaban un hombre y una mujer. Al sitio acudieron patrullas del sector, así como paramédicos de Protección Civil y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes realizaron la valoración de los ocupantes.

El personal médico confirmó que el conductor, un hombre de aproximadamente 31 años de edad, ya no contaba con signos vitales a consecuencia de disparos de arma de fuego. En tanto, una mujer de alrededor de 64 años resultó con lesiones por arma de fuego, por lo que fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De manera preliminar, se informó que los probables responsables serían dos hombres que huyeron del lugar a bordo de una motocicleta..

Elementos policiales acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo de la víctima con una sábana, mientras se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente. Personal de Servicios Periciales acudió posteriormente para realizar el procesamiento del lugar e iniciar las diligencias correspondientes.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con los responsables, mientras los servicios de emergencia concluyeron sus labores en el sitio del incidente.

