Alto Comisionado de la ONU llega a México; pone foco en desapariciones y crisis de derechos humanos

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó a través de su cuenta en X que se encuentra en México en una visita oficial en la que sostendrá encuentros con sociedad civil, autoridades, víctimas de violaciones graves y familias de personas desaparecidas, en un contexto marcado por la persistente crisis de derechos humanos en el país.

“Estoy aquí en México en una visita oficial para reunirme con sociedad civil, autoridades, víctimas de violaciones a los derechos humanos y familias de personas desaparecidas, y para abordar los desafíos de derechos humanos a nivel nacional, regional y global”, publicó el funcionario, quien encabeza la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La visita ocurre en un escenario donde México enfrenta más de 110 mil personas desaparecidas, de acuerdo con registros oficiales, así como cuestionamientos internacionales por la impunidad, la militarización de la seguridad pública y los riesgos para periodistas y personas defensoras.

Estoy aquí en #México en una visita oficial para reunirme con sociedad civil, autoridades, víctimas de violaciones a los derechos humanos y familias de personas desaparecidas, y para abordar los desafíos de derechos humanos a nivel nacional, regional y global. - Alto Comisionado… pic.twitter.com/o1A371Un8b — ONU-DH México (@ONUDHmexico) April 20, 2026

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Durante su estancia, se prevé que Türk dialogue con colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y representantes del gobierno federal, además de revisar avances y pendientes en la implementación de recomendaciones emitidas previamente por la ONU en materia de derechos humanos.

No es la primera vez que la Organización de las Naciones Unidas pone atención en México. En años recientes, distintos mecanismos del organismo han advertido sobre la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia, garantizar la protección de víctimas y atender de manera integral la crisis de desapariciones.

Se espera que, al término de su visita, el Alto Comisionado emita un posicionamiento con observaciones y posibles recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para enfrentar los desafíos estructurales en materia de derechos humanos.

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