El número de osamentas localizadas en fosas clandestinas en el valle de Guaymas ascendió a 53, tras nuevas jornadas de búsqueda realizadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas.

De acuerdo con el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme, los hallazgos se concentran en un predio del ejido Felipe Ángeles, donde las labores iniciaron desde el pasado 25 de marzo.

En esa primera intervención fueron ubicadas ocho osamentas, así como restos óseos dispersos en la superficie.

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Ante estos indicios, con apoyo de otros grupos de búsqueda entre el 6 y 7 de abril continuaron con los rastreos en la zona, ubicando otras cuatro fosas clandestinas.

El jueves 16 de abril, ubicaron 14 fosas y restos óseos en superficie.

En la jornada realizada el sábado 18 de abril, se localizaron siete fosas clandestinas adicionales.

En ellas se recuperaron más restos humanos, lo que incrementó la cifra total.

Estas acciones coordinadas con el grupo Guerreras Buscadoras de Cajeme AC, han tenido como resultado el hallazgo de 53 osamentas encontradas en el mismo predio.

En el lugar han sido aseguradas diversas prendas de vestir y objetos personales, que podrían ser clave para la identificación de las víctimas.

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Entre los indicios destacan pantalones de mezclilla, sudaderas, camisas, tenis y accesorios, lo que sugiere distintos perfiles entre las personas localizadas.

Algunas de las labores han sido realizadas de manera coordinada por cinco colectivos de búsqueda en el estado.

Asimismo, han contado con el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Entre ellas participan la Policía Estatal, Guardia Nacional, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Fiscalía estatal y autoridades municipales, además de personal pericial.

Los colectivos también reconocieron el respaldo de ciudadanos y del Ayuntamiento de Guaymas por el apoyo con insumos durante las jornadas.

Finalmente, hicieron un llamado a familiares de personas desaparecidas a acudir a servicios periciales para procesos de identificación.

“Prohibido olvidarlos, prohibido rendirse”, reiteraron.

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