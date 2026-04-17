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Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos finalizó la quinta etapa de exhumaciones en el panteón de Pedro Amaro, Jojutla, sur del estado, con un saldo preliminar de 46 indicios biológicos recuperados. Los peritos confirmaron que 24 de estos registros corresponden a personas con partes vitales aptas para análisis genético, además de localizar los restos de dos infantes y un resto fetal.
La FGE informó que los trabajos que se extendieron durante cuatro semanas, revelaron que los 22 indicios restantes son segmentos humanos y fragmentos óseos. De acuerdo con la carpeta de investigación, los restos no son de origen reciente porque corresponden a la última inhumación documentada en junio de 2014.
Al concluir con los trabajos, el área intervenida fue sellada con material geotextil para preservar la zona hasta el próximo ciclo de labores, prevista para mayo del año en curso.
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El proceso técnico-forense implicó la demolición de una barda perimetral y excavaciones profundas coordinadas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas. En las diligencias participaron la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda y colectivos de familiares, quienes supervisaron el registro detallado de cada hallazgo biológico para su posterior procesamiento en laboratorios periciales.
La fase pericial de gabinete se desarrollará del 20 de abril al 22 de mayo, periodo en el que se realizarán los cruces genéticos. Las autoridades y colectivos acordaron retomar las intervenciones en campo a partir del 25 de mayo. El objetivo final es agotar la búsqueda en la fosa común y garantizar el derecho a la identidad de los cuerpos localizados en este cementerio de la zona sur de Morelos, citó la FGE.
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JACL/cr
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