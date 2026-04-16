Cuernavaca.- El Congreso del Estado de Morelos aprobó por mayoría, en votaciones por separado, las minutas enviadas por el Congreso de la Unión relativas a las reformas federales del llamado “Plan B” y sobre el tope a las pensiones que pueden recibir quienes se jubilen en los entes públicos.

La minuta del “Plan B”, considerada como reforma electoral y enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reforma los artículos 115 y 116 y adiciona un párrafo al artículo 134, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los legisladores informaron que la esencia de la reforma consiste en articular bajo el principio de nacionalización del poder público, la organización, funcionamiento y control de las instituciones del Estado a parámetros de eficiencia, legitimidad democrática y responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos.

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El “Plan B” incluye una serie de medidas para generar ahorros en el ámbito público, entre ellas el establecimiento de un límite al número de regidores en los ayuntamientos, la reducción del presupuesto en los congresos locales y establecer topes a los salarios de los funcionarios de organismos y tribunales electorales.

Durante la misma sesión, emitieron su voto aprobatorio a una segunda minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona un artículo 127 de la Carta Magna en materia de límite a las pensiones y jubilaciones de las entidades públicas.

La reforma busca establecer un tope a las pensiones que reciben los funcionarios públicos federales, al fijar un tope máximo para las pensiones equivalente a un 50 por ciento de las remuneraciones mensuales netas de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal para el Ejercicio Fiscal 2026, este límite se estima en aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

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afcl