Cuernavaca, Mor. - Un operativo realizado entre personal de Reinserción Social y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal detectó a cinco custodios del penal de Atlacholoaya cuando intentaban ingresar cuatro equipos de telefonía celular, 110 chips de telefonía, accesorios, cargadores y un kit para reparar telefonía celular.

Cinco custodios son detenidos en penal de Cuernavaca; portaban droga y equipo de telefonía. Foto: Especial.

La SSP informó que, mediante acciones en materia de videovigilancia y análisis de inteligencia operativa, descubrieron a los custodios con 1.02 kilos de sustancia similar al “cristal”, en dos paquetes, además de tres cuchillos tácticos y dos botellas de bebidas alcohólicas.

Lee también Sentencian a 210 años a responsable del secuestro y asesinato de dos sacerdotes en Veracruz; hechos ocurrieron en 2016

La Secretaría informó que, al realizar un operativo de revisión a todo el personal, incluyendo a un grupo de custodios del Centro de Reinserción Social Morelos en Atlacholoaya que ingresaban a laborar, fueron asegurados Aldo Jocsan “N”, Jesús “N”, Camilo “N”, Miguel Ángel “N y Juan Jesús “N”.

Cinco custodios son detenidos en penal de Cuernavaca; portaban droga y equipo de telefonía. Foto: Especial.

Estas personas y los objetos asegurados serán puestos a disposición ante la FIDAI de FGE Morelos y FGR Morelos con sede en Cuernavaca, para que realicen los actos de investigación correspondientes y determinar si han cometido algún otro hecho delictivo, citó la dependencia.

Lee también Vinculan a proceso a 5 líderes de pandillas generadoras de violencia en Aguascalientes; los acusan de asociación delictuosa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr