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Cuernavaca, Mor. - Un realizado entre personal de Reinserción Social y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal detectó a cinco custodios del penal de Atlacholoaya cuando intentaban ingresar cuatro equipos de telefonía celular, 110 chips de telefonía, accesorios, cargadores y un kit para reparar telefonía celular.

Cinco custodios son detenidos en penal de Cuernavaca; portaban droga y equipo de telefonía. Foto: Especial.
Cinco custodios son detenidos en penal de Cuernavaca; portaban droga y equipo de telefonía. Foto: Especial.

La SSP informó que, mediante acciones en materia de videovigilancia y análisis de , descubrieron a los custodios con 1.02 kilos de sustancia similar al “cristal”, en dos paquetes, además de tres cuchillos tácticos y dos botellas de bebidas alcohólicas.

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La Secretaría informó que, al realizar un operativo de revisión a todo el personal, incluyendo a un grupo de custodios del Centro de Reinserción Social Morelos en Atlacholoaya que ingresaban a laborar, fueron asegurados Aldo Jocsan “N”, Jesús “N”, Camilo “N”, Miguel Ángel “N y Juan Jesús “N”.

Cinco custodios son detenidos en penal de Cuernavaca; portaban droga y equipo de telefonía. Foto: Especial.
Cinco custodios son detenidos en penal de Cuernavaca; portaban droga y equipo de telefonía. Foto: Especial.

Estas personas y los objetos asegurados serán puestos a disposición ante la FIDAI de FGE Morelos y FGR Morelos con sede en Cuernavaca, para que realicen los correspondientes y determinar si han cometido algún otro hecho delictivo, citó la dependencia.

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dmrr/cr

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