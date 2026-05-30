En México escribimos tradicionalmente futbol sin tilde porque la palabra se incorporó desde el inglés conservando una pronunciación aguda. Es decir, la adaptación mexicana tendió a mantener la forma fonética más cercana al préstamo original, explica la doctora en Lingüística por El Colegio de México, Niktelol Palacios, quien apunta que es contrario a España y gran parte de Sudamérica, donde se pronuncia como grave, fútbol, y por ello se escribe con acento gráfico, siguiendo las reglas ortográficas generales del español.

“Más que un acto consciente de resistencia frente al español de España, el caso resulta interesante porque muestra que la norma lingüística es dinámica y que las distintas comunidades hispanohablantes adaptan los préstamos de maneras diferentes. Cada tradición desarrolla sus propios usos legítimos y pueden coexistir”, afirma la estudiosa.

“En nuestro Diccionario del Español de México solemos poner la entrada de acuerdo con la pronunciación más común: futbol sin acento”, agrega el doctor Luis Fernando Lara.

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