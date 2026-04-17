Culiacán. - Una avioneta Cessna, dedicada a la fumigación, se desplomó en pleno vuelo sobre un predio agrícola en la sindicatura de Potrero de los Sánchez, en el municipio de Mocorito, por lo que el piloto de nombre Gilberto “N”, de 25 años, resultó con lesiones, por lo que paramédicos le brindaron auxilio.

Elementos de seguridad pública y del ejército que fueron alertados sobre el accidente acudieron al sitio a verificar el estado de salud del piloto y conocer los pormenores del hecho que alertó a la población al percatarse que la avioneta descendía rápidamente.

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Los datos que se conocen es que el piloto contratado para fumigar un predio agrícola desarrollaba sus actividades cuando la aeronave presentó una falla en su motor, por lo que inició un descenso obligatorio.

Pese a que Gilberto “N” intentó realizar una maniobra para efectuar un aterrizaje forzoso la avioneta cayó rápidamente sobre un predio agrícola, por lo que vecinos reportaron el accidente y personal de la Cruz Roja acudió al sitio en la sindicatura de Potrero de los Sánchez, en el municipio de Mocorito.

La aeronave sufrió severos daños por lo que se encuentra bajo resguardo del ejército en espera que personal de aeronáutica civil se presente a levantar las actas respectivas para rendir un dictamen de los motivos del accidente.

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