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Huitzilac.- Dos hombres resultaron con heridas de gravedad tras un ataque armado ocurrido anoche en el , norte del estado, entre ellos un elemento activo de Protección Civil.

El hecho se registró en la calle Benito Juárez, en el barrio de San Juan, donde vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos policiacos, quienes localizaron una camioneta negra con múltiples impactos de bala.

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En el interior del vehículo se encontraban las dos víctimas, ambas con lesiones visibles.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente trasladaron a los heridos a un hospital, donde permanecen bajo atención médica en estado delicado.

Durante las diligencias, se aseguraron cerca de 20 casquillos percutidos calibre .223.

Hasta el momento no hay detenidos, mientras que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el ataque.

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afcl

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