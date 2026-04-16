Cuernavaca, Mor. - Una adolescente de 15 años de edad fue acribillada a balazos en el interior de un negocio de frutas y verduras, en el centro de este municipio, con presencia de la célula delictiva “Los Linos”, de acuerdo con reportes de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El feminicidio fue ejecutado por los tripulantes de una motocicleta color roja, de cuyo vehículo bajó uno de ellos y disparó a quema ropa contra su víctima. Las autoridades estatales y fuerzas castrenses acordaron la zona para el inicio de las investigaciones.

En otro hecho violento, la noche del miércoles autoridades municipales de Tlaquiltenango, sur del estado, localizaron los cuerpos sin vida de dos hombres dentro de una camioneta que cayó al fondo de un barranco.

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El reporte se originó sobre la carretera Jojutla–Chinameca, a la altura de la comunidad de San Pablo, donde una unidad de redilas color verde fue localizada siniestrada.

Elementos policíacos acudieron al sitio y, al inspeccionar el vehículo, confirmaron que en su interior se encontraban dos personas sin signos vitales, ambas con heridas de arma de fuego. La camioneta también presentaba impactos de bala.

De acuerdo con información preliminar, una de las víctimas podría ser menor de edad, mientras que la otra sería un joven de aproximadamente 20 años. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y recabó indicios en la escena.

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