Pachuca. - Tras los reportes de vecinos de colonias aledañas a la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, sobre un fuerte estruendo y una columna de humo, autoridades de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado señalaron que el evento fue atendido de manera oportuna por personal de las instalaciones.

De manera preliminar, se indicó que el incidente estaría relacionado con una falla en una de las plantas de la paraestatal.

Tras lo ocurrido en la Refinería Miguel Hidalgo, se activaron de inmediato los protocolos internos de atención a emergencias. De acuerdo con la información disponible, no existe riesgo para la población.



Las autoridades mantienen el seguimiento puntual del evento en coordinación… pic.twitter.com/MW1EX6NLNX — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) April 16, 2026

Habitantes de la zona señalaron que se registraron al menos dos explosiones en la planta, lo que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros, además de inquietud entre los pobladores, quienes solicitaron la presencia de cuerpos de emergencia.

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Habitantes de la zona señalaron que se registraron al menos dos explosiones en la planta, lo que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Foto: Especial.

Las autoridades señalaron que el incidente fue atendido de manera inmediata mediante los protocolos internos de la refinería para casos de emergencia. Asimismo, aseguraron que la situación se encuentra bajo control y que no existe riesgo para la población.

También se informó que las instancias correspondientes se mantienen atentas y dan seguimiento al evento, en coordinación con autoridades y cuerpos de atención internos de la refinería. Ante ello se exhortó a la población a mantener la calma.

Finalmente, se descartó que haya personas lesionadas.

🔴 AL MOMENTO : Ahora una explosión en la Refinería de Tula ! Ahora que mentiras dirá el gobierno ! Son los últimos días del Director de ⁦@Pemex⁩ y la titular de ⁦@SENER_mx⁩ . NO dan una ! pic.twitter.com/spGALT3Mnm — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) April 16, 2026

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