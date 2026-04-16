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Pachuca. - Tras los reportes de vecinos de colonias aledañas a la , en Tula, sobre un fuerte estruendo y una columna de humo, autoridades de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado señalaron que el evento fue atendido de manera oportuna por personal de las instalaciones.

De manera preliminar, se indicó que el incidente estaría relacionado con una falla en una de las plantas de la paraestatal.

Habitantes de la zona señalaron que se registraron al menos en la planta, lo que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros, además de inquietud entre los pobladores, quienes solicitaron la presencia de cuerpos de emergencia.

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Habitantes de la zona señalaron que se registraron al menos dos explosiones en la planta, lo que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Foto: Especial.
Habitantes de la zona señalaron que se registraron al menos dos explosiones en la planta, lo que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Foto: Especial.

Las autoridades señalaron que el incidente fue atendido de manera inmediata mediante los protocolos internos de la refinería para casos de emergencia. Asimismo, aseguraron que la situación se encuentra y que no existe riesgo para la población.

También se informó que las instancias correspondientes se mantienen atentas y dan seguimiento al evento, en coordinación con autoridades y cuerpos de atención internos de la refinería. Ante ello se exhortó a la población a mantener la calma.

Finalmente, se descartó que haya personas lesionadas.

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dmrr/cr

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