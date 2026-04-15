Pachuca. - Amigos y familiares de Iván Salvador Ortega González se manifestaron en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia para exigir avances en la investigación de su muerte y que el caso no sea archivado.

Previamente, a través de redes sociales, se difundió una convocatoria para realizar una manifestación pacífica bajo el lema “Justicia para Iván”, en la que se pidió a la población acudir a la Procuraduría de Justicia para exigir que el caso no quede impune.

De acuerdo con testimonios de sus allegados, el joven fue visto por última vez el 4 de febrero, luego de salir a convivir con sus familiares y posteriormente reunirse con unos amigos.

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Se informó que alrededor de la medianoche dejó de responder llamadas y, dos días después, su cuerpo fue localizado sin vida en un camino hacia la localidad conocida como Tepetates en Ciudad Sahagún de donde era originario.

Según sus allegados, la víctima se dedicaba a trabajar en un negocio de pollo con servicio a domicilio y aseguran que no tenía antecedentes de amenazas ni problemas personales.

Asimismo, señalaron que los amigos con los que fue visto por última vez no han vuelto a tener contacto, por lo que exigieron que sean investigados.

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