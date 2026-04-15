LA PAZ, BCS., 15 de abril. — Un hombre fue detenido como presunto responsable del feminicidio de Dayra Michell -de 18 años de edad– perpetrado el pasado 9 de abril en La Paz, Baja California Sur.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el sujeto fue localizado la mañana de este miércoles mientras se encontraba huyendo en una zona de monte en las inmediaciones de un rancho en la localidad de San Juan de Los Planes, a las afueras de la ciudad.

Captura tras operativo de búsqueda

Elementos de la policía municipal acudieron al sitio tras recibir un reporte sobre una persona con características coincidentes con las del sospechoso y, tras corroborarlo, procedieron a su aseguramiento.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que abrió la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

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Los hechos ocurrieron el 9 de abril en un domicilio de la colonia Centro de Los Planes, donde Dayra Michell fue localizada sin vida horas después de haber sido reportada como desaparecida. Su cuerpo presentaba huellas de violencia.

Autoridades informaron que en las próximas horas el imputado será presentado ante un juez para definir su situación jurídica.

El sujeto fue localizado la mañana de este miércoles mientras se encontraba huyendo en una zona de monte en las inmediaciones de un rancho en la localidad de San Juan de Los Planes. Foto: Especial.

Tercer feminicidio en el año

Según los reportes de las PGJE, este sería el tercer caso de feminicidio en lo que va del 2026.

El primero ocurrió el pasado 11 de marzo en Los Cabos, cuando un mando policíaco disparó contra una agente de la Policía Municipal. En un principio se informó que podría tratarse de un accidente al manipular el arma, pero posteriormente la autoridad confirmó que el mando, Edilberto "N", fue detenido y se le vinculó a proceso por el delito de feminicidio, contra la agente Citlali "N" -24 años de edad-.

El segundo caso ocurrió en La Paz el 29 de marzo, cuando una bebé de dos meses de edad fue localizada sin vida en un terreno baldío. La investigación arrojó que Javier "N", identificado como el padre de la menor fue el responsable. Se le detuvo y vinculó a proceso por feminicidio agravado.

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El pasado 9 de abril Dayra Michell fue reportada como desaparecida, y horas más tarde se le encontró muerta en una vivienda. El procurador de Justicia, Antonio López Rodríguez confirmó que de las investigaciones se desprende que la joven había sido contratada para hacer labores de limpieza en la vivienda del agresor.

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