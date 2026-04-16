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En octubre de 2022, un ataque registrado en San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente de Guerrero, dejó al menos 20 personas muertas, entre ellas el alcalde del municipio, Conrado Mendoza Almeda.

Sobre los hechos, José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, identificado como uno de los líderes de , compartió un video en redes sociales con su versión sobre los hechos ocurridos en octubre de 2022, donde afirmó que el ataque fue perpetrado por un grupo rival.

La versión de "El Fresa" sobre la masacre de San Miguel

En el video, difundido hace cuatro años, “El Fresa” afirmó que el ataque estaba dirigido a él y que también tenía como objetivo al alcalde y su padre. De acuerdo con su relato, el atentado fue perpetrado por el grupo rival "Los Tequileros".

El líder criminal aseguró que logró escapar del lugar y confirmó que durante la agresión murieron personas ajenas al conflicto. Asimismo, sostuvo que los responsables del ataque fueron abatidos.

Sin embargo, señaló que los autores intelectuales del atentado, "El Saúl", "La Mula" y "El Babo", aún debían pagar.

"Un día les va a tocar. Aquí estamos, Saúl, Mula, Babo; ahora sí, los voy a buscar a donde los encuentre y lo que me gaste o me tenga que gastar, los voy a encontrar", enfatizó.

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¿Qué pasó en la masacre de San Miguel Totolapan?

El 5 de octubre de 2022, un dejó al menos 20 personas muertas, incluyendo al alcalde Conrado Mendoza Almeda y a su padre.

Hombres armados irrumpieron en la municipalidad y abrieron fuego sobre una reunión del alcalde con varios funcionarios.

El hecho ocurrió en medio de un contexto de violencia en la región de Tierra Caliente, donde grupos del crimen organizado se disputan el .

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Las investigaciones apuntaron a la participación de organizaciones criminales, entre ellas La Familia Michoacana y grupos rivales que operan en la zona como Los Tequileros, lo que convirtió el caso en uno de los episodios más graves de violencia en Guerrero.

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mahc

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