“Lo que ya el metro no requiere son parches”, afirmó Johana Robles, editora de la sección Metrópoli de EL UNIVERSAL, al referirse a la situación actual del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, donde la rehabilitación de la Línea 2 se desarrolla con tiempos limitados en un contexto de rezagos acumulados a lo largo de distintas administraciones.

Durante una entrevista en Con los de Casa, junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela, la periodista Johana Robles explicó que las fallas del sistema no responden a un periodo político específico. “yo recuerdo haber entrevistado a varios directores y todos siempre te dicen que traen un rezago”, dijo sobre los diagnósticos que se han repetido en distintos gobiernos.

Línea 2 rumbo al Mundial, con obras en proceso

Sobre la rehabilitación de la Línea 2, Robles detalló que los trabajos están vinculados al Mundial y se realizan con tiempos limitados. “están en contrarreloj, todavía les falta intervenir la parte de las entrañas, es decir el sistema eléctrico y las vías”, señaló.

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Precisó que, hasta ahora, las intervenciones se concentran en lo visible. “Están todavía en lo estético”, dijo sobre los trabajos en estaciones, mientras que la parte operativa del sistema sigue pendiente.

Añadió que no hay certeza sobre la conclusión total de las obras en el plazo previsto. “No sabemos si les va a alcanzar el tiempo”, comentó en referencia a la fecha comprometida antes del arranque del Mundial.

Desde las instalaciones del Gran Diario de México, Robles explicó que el Metro cuenta con un presupuesto cercano a los 25 mil millones de pesos anuales, aunque la mayor parte se destina a operación. “realmente la mayoría es para la nómina… para el mantenimiento se va muy poquito”, dijo sobre la distribución de recursos.

Indicó que, además, existen montos específicos para intervenciones, como alrededor de mil 500 millones de pesos destinados a la Línea 2 en el contexto del Mundial, así como otros recursos para mantenimiento en distintas líneas.

¿Por qué se dio el paro escalonado?

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Respecto al paro escalonado, Johanna Robles explicó que las afectaciones en el servicio ocurrieron durante un proceso de negociación laboral dentro del Metro, en el que se combinaron distintos factores. “Todo este paro escalonado se da en el contexto de la revisión del contrato, creo que sí están combinadas”.

Aclaró que, además de la revisión contractual, el mantenimiento del sistema forma parte de las demandas recurrentes, ya que el personal ha señalado la necesidad de contar con herramientas e insumos para operar en mejores condiciones.

Añadió que estas acciones suelen escalar de manera gradual, desde la colocación de mensajes hasta la reducción de actividades, como ocurrió en este caso con la ausencia en horas extras, lo que impactó directamente en la operación del servicio.

En ese sentido, indicó que este tipo de medidas se presentan en un contexto donde el sistema enfrenta limitaciones operativas y financieras, lo que influye tanto en las condiciones laborales como en el funcionamiento del Metro.

Finalmente, Robles resumió la condición del Metro ante la acumulación de factores operativos, financieros y de mantenimiento. “Es una bomba de tiempo”, describió sobre los riesgos que enfrenta el sistema si no se realizan intervenciones de fondo.

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