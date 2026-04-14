“Hoy se sintió mucho más rápido todo, ya no había tanta gente acumulada ni ese desorden de ayer”, comentó.

Por su parte, Pedro Liévanos, quien realizó un transbordo en la estación Hidalgo entre las líneas 2 y 3 para dirigirse hacia Indios Verdes, explicó que las afectaciones del día anterior impactaron en sus tiempos de traslado, provocando retrasos en sus actividades.

Sin embargo, indicó que este día percibió una mejora considerable en el servicio, lo que le permitió salir con mayor confianza hacia su trabajo.

Estimó que podría llegar a tiempo gracias a la reducción en los tiempos de espera.

“Ya hoy se siente más normal, incluso entre estaciones el tren tardaba como cinco minutos, nada que ver con ayer”, afirmó.

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Acuerdo entre Metro y sindicato; usuarios destacan menos filas y esperas de cinco minutos, "hoy avanzó rápido", dicen. Foto: Luis Camacho

A lo largo de la Línea 3 se observó una operación más ordenada, sin largas filas en los andenes ni aglomeraciones significativas.

Los usuarios comentaron que, lograron ingresar a los trenes de manera más rápida, en un ambiente más tranquilo y sin prisas.

A diferencia de días anteriores, no se registraron escenas de saturación, empujones o personas corriendo para alcanzar los vagones, lo que reflejó una recuperación paulatina del servicio.

Brayan y Jennifer, quienes descendieron en la estación Hospital General para llevar a su hijo a una consulta médica, coincidieron en que la operación del Metro mejoró notablemente en comparación con el día anterior.

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Comentaron que el lunes las afectaciones no solo impactaron la Línea 3, sino todo el sistema, lo que complicó sus traslados laborales y generó retrasos importantes. Incluso consideraron tomar un taxi, pero descartaron la opción debido a los altos costos.

Para evitar contratiempos este día, decidieron salir con al menos 20 minutos de anticipación desde su domicilio en Milpa Alta, ante el temor de llegar tarde a la cita médica.

“Sí veníamos preocupados, porque ayer todo estuvo muy pesado y no avanzaba nada, pero hoy estuvo mucho más tranquilo”, señalaron.

Agregaron que, pese a haber salido con mayor tiempo, lograron llegar sin contratiempos y con un traslado más ágil de lo esperado.

“Pensamos que íbamos a tardar más, pero avanzó rápido y no hubo tanta gente como ayer”, concluyeron.

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