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La tarde de este lunes, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, establecerá diálogo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (), con la finalidad de llegar a acuerdos benéficos para todas las partes, los cuales permitan que se normalice la operación total de los trenes en la red.

El titular del Metro informó que sí han existido negociaciones con la dirigencia sindical, en un proceso que ha llevado meses y se ha avanzado en acuerdos importantes, y la tarde de hoy se retomarán las pláticas para tocar tres temas: la seguridad en la transportación a usuarios; el mantenimiento permanente a vías y trenes; así como las condiciones laborales de los trabajadores.

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Rubalcava Suárez resaltó que la jefa de Gobierno está pendiente de la situación, por lo que ha instruido a la dirección general del Metro, así como a la , retomar las mesas de trabajo en las que se establezcan soluciones puntuales y de fondo.

Existe certeza, dijo el Metro, en que la conciliación con el SNTSTC permitirá de la red para el día de mañana.

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