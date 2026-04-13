Los Reyes La Paz, Méx.- La mañana de este lunes el servicio en la Línea A del Metro presentó retrasos desde las primeras horas en la estación La Paz, ruta que conecta con Pantitlán.

El paro escalonado de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro afectó el traslado de miles de usuarios del oriente del Valle de México.

La inconformidad de los trabajadores los empleados ocasionó la reducción de trenes en operación.

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En La Paz, los convoyes salieron con intervalos que alcanzaron los 20 minutos, pero después de la tardanza de el siguiente tren apareció con rapidez.

En algunos lapsos de la mañana se presentaron aglomeraciones en los andenes y accesos.

Esperas prolongadas y afectación a los usuarios

Miles de usuarios de municipios de la zona oriente del Estado de México, que usan esa línea de transporte para ingresar a la capital, enfrentaron esperas prolongadas y afectaciones directas en sus horarios laborales.

María López, vecina de Chimalhuacán, esperó más de 20 minutos en el andén de La Paz.

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“Llegué a las 11 y el tren no salía. Cuando por fin se movió, ya sabía que entraría tarde a mi turno en la fábrica de Iztapalapa. Nadie explicó nada y esto viene del paro de los trabajadores”, dijo.

Juan Ramírez, de Los Reyes La Paz, describió la misma escena. “Los trenes se detuvieron mucho tiempo en La Paz. Después pasaron dos o tres seguidos, pero eso no ayudó porque la gente se amontonó. Perdí más de media hora y ya tendré retardo en mi trabajo”, comentó.

Rosa Hernández, originaria de Texcoco, coincidió en el reclamo. “Vengo todos los días desde muy temprano y hoy el primer tren tardó casi 20 minutos en arrancar por el paro de los trabajadores. Los que llegaron después se juntaron, pero la fila para entrar al andén era enorme. Voy a llegar tarde al trabajo en el centro y nadie asume la responsabilidad”, expresó.

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Las quejas se centraron en la falta de información por parte del personal del Metro y en el impacto directo sobre la puntualidad. Varios pasajeros señalaron que el retraso los obligó a buscar alternativas como autobuses o taxis, con el consiguiente aumento de gastos.

En la estación Santa Martha, donde los usuarios hacen transbordo al Trolebús o Cablebús, la espera fue similar para que pudieran abordar su sistema de transporte público.

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