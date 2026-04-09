Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron afectaciones en sus traslados luego de la suspensión momentánea del servicio en la Línea 12.

El Metro informó que la interrupción se debió a maniobras de rescate a una persona que presuntamente se arrojó a las vías; tras la atención del incidente, el servicio fue restablecido de manera paulatina.

Paola Preciado, quien se dirigía hacia Tláhuac desde Mixcoac, relató que el avance de los trenes fue lento antes de llegar a la estación Atlalilco, donde tuvo que salir.

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Además, indicó que la incertidumbre sobre el tiempo de traslado generó preocupación entre los usuarios. “Normalmente hago como una hora de camino, pero hoy fácil se me va a hacer media hora más. Todo va muy lento y con mucha gente”, comentó.

Usuarios desconocen otras vías alternas para llegar a su destino, ante el retraso en la línea 12. | Foto: Arantxa Meave/ EL UNIVERSAL.

Por su parte, Emilio Gómez, quien se encontraba en la estación Lomas Estrella, mencionó que no estaba molesto por la situación, pero sí desorientado ante las alternativas de traslado.

Indicó que al salir de la estación buscó opciones de transporte, sin embargo, no tenía claro qué ruta tomar para llegar a su domicilio.

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“No sabía si esperar a que avanzara el Metro o mejor salirme, pero tampoco conocía bien qué camiones tomar”, explicó.

Comentó que observó a varios usuarios en la misma situación, intentando organizarse para compartir transporte o encontrar rutas alternas.

“Sí te saca de onda porque no sabes qué hacer ni cuánto te vas a tardar”, agregó.

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En tanto, Aracely Some, quien se dirigía hacia la zona de Calle 11, relató que optó por salir del Metro y buscar transporte alterno.

Explicó que permaneció alrededor de 30 minutos bajo la lluvia en espera de un camión con dirección a Tulyehualco, el cual la dejaría cerca de su domicilio.

Usuarios optan por salir de los andenes y buscar vías alternas ante el retraso. | Foto: Arantxa Meave/ EL UNIVERSAL.

“Estuve esperando bastante tiempo y no pasaban los camiones, todos iban llenos”, dijo.

Señaló que, al igual que otros usuarios, enfrentó dificultades para encontrar unidades disponibles debido a la alta demanda.

“Entre la lluvia y la gente, sí se vuelve pesado el traslado”, añadió.

Línea 12 ya opera con normalidad

Momentos más tarde, el Metro informó a través de sus redes sociales que el servicio ya había sido reanudado.

"Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 12, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio."

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 12, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 9, 2026

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JACL/cr