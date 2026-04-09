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La mañana de este jueves, usuarios del (S) Metro reportaron retrasos, saturación y falta de unidades en diversas líneas de la red, entre ellas las.

¿Cuáles son las líneas del Metro de la CDMX con retraso?

Línea B

En la Línea B, pasajeros señalaron largos tiempos de espera y avance lento de los trenes, con comentarios como: “la línea B está lenta, ¿crees que lleguemos para mañana?” y “20 minutos desde Olímpica a Múzquiz y esperando”.

El STC respondió: “Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea B, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”.

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Línea 6

Respecto a la Línea 6, usuarios denunciaron la falta de trenes, especialmente en dirección a El Rosario, lo que provocó acumulación de personas en estaciones como Martín Carrera: “En la línea seis, se junta la gente porque no llegan unidades a Martín Carrera” y “No pasan trenes en dirección El Rosario”, indicaron.

El STC contestó: “Buen día. Al momento, la Línea 6 no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes.”

Línea A

En la Línea A, los usuarios reportaron que algunos trenes no se detenían en estaciones y que los vagones se encontraban saturados: “Línea A, Guelatao, ya van 2 trenes que no se detienen” y “¿Qué pasa en Línea A? Los vagones son imposibles de abordar!!”, expresaron.

El Metro informó: “Buen día. En este momento la Línea A presenta alta afluencia; se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”.

Línea 3

Para la Línea 3, pasajeros indicaron detenciones prolongadas y falta de trenes en dirección a Indios Verdes: “No avanza Línea 3 dirección Indios Verdes, ¿qué pretexto hay para hoy?” y “¿Qué pasa con la Línea 3? Llevamos 15 min esperando en Guerrero, no pasa”, señalaron.

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Línea 12

En la Línea 12, también se reportaron retrasos y trenes detenidos entre estaciones: “Hola, la línea 12 está súper lenta y el vagón en que venimos está parado en Calle 11, ¿cuál es la situación? Ya se tardó en avanzar y no dice nada el conductor, porfa avisen” y “Buenos días, Línea 12 dirección Mixcoac, con retrasos de más de 10 minutos y las personas se van acumulando en andenes”, indicaron usuarios.+

Línea 8

En la Línea 8, los pasajeros reportaron demoras en estaciones como Atlalilco y saturación en los trenes: “¿Qué pasa en la Línea 8? Llevamos varios minutos esperando tren en Atlalilco dirección Garibaldi” y “Línea 8, lo que le sigue de lenta y atascada”, comentaron.

En la Línea 5, usuarios señalaron largos tiempos de espera en estaciones como La Raza: “¿Y en la amarilla por qué no avanza? Llevo 15 min en La Raza esperando y en ningún sentido pasa Metro”, denunciaron.

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mahc/LL

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