Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) padecieron en su traslado por fallas registradas en dos convoyes de las líneas 1 y 3.

El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, reportó que se retiró un tren averiado en la Línea 3.

“La unidad será analizada para determinar la causa de la falla”, escribió en su cuenta de X.

Al mediodía se registró un cortocircuito en la estación Salto del Agua (Línea 1), ocasionado por la presencia de un objeto metálico ajeno a las vías y que provocó la afectación al convoy.

El Metro detalló que el área de incidentes relevantes tomó conocimiento del hecho para realizar la investigación técnica respectiva.

Se informó que no se registraron lesionados; sin embargo, efectivos de Protección Civil y Seguridad Industrial auxiliaron a tres usuarios que presentaron crisis nerviosa y se retiraron por su propio pie.

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