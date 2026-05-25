Este lunes 25 de mayo arranca la cuarta y última semana de depósitos de las Pensiones para el Bienestar. Este pago corresponde al tercer bimestre del año, es decir, mayo-junio de 2026.

Estos programas, impulsados por el gobierno federal, pretenden mejorar la calidad de vida e impulsar la independencia financiera de sectores de la población en condiciones vulnerables a través de un apoyo económico, y representan una importante fuente de ingreso para millones de personas en el país.

El apoyo otorgado a cada persona varía según el programa al que están inscritos. Para 2026 las autoridades fijaron los montos de la siguiente manera:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

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El pago se realiza directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de cada derechohabiente. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Quiénes reciben su depósito HOY, 25 de mayo?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar, este lunes 25 de mayo le corresponde recibir su pensión a aquellas personas cuyo primer apellido comienza con la letra "S".

Como ya se sabe, con el objetivo de mantener el orden, asegurar la correcta realización de las dispersiones y evitar aglomeraciones innecesarias, las autoridades realizan los depósitos a través de un sistema escalonado.

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🔴 Aviso importante

Si tu apellido inicia con la letra S, a partir del 25 de mayo podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre mayo-junio de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras.#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/dNLpixPqNG — Bienestar (@bienestarmx) May 25, 2026

En esta cuarta semana de pagos se terminará de llegar a las y los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las últimas letras del alfabeto:

Martes 26 de mayo: letras T , U y V

de mayo: letras , y Miércoles 27 de mayo: letras W, X, Y y Z

Asimismo, es importante recalcar que durante el mes de junio no se realizarán depósitos de las Pensiones del Bienestar, pues el segundo mes del bimestre le corresponde a las dispersiones de las Becas del Bienestar, para estudiantes alrededor de todo México.

Conoce quién recibe su depósito de la Pensión del Bienestar HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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