Este viernes 22 de mayo el cantante puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny abrió su gira europea "DeBí TiRAR MáS FOToS" en la ciudad de Barcelona, desde el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Con más de 60 mil asistentes y un espectáculo lleno de nostalgia y ritmos caribeños, el espacio VIP de La Casita volvió a ser el foco principal de atención, con diversas celebridades invitadas, como el futbolista Lamine Yamal, Marc Giró, Robert Lewandowski, Gerard Piqué, Lola Lolita e Ibai Llanos.

No obstante, lejos de ser una experiencia memorable para todo el público español, un creador de contenido expuso en la plataforma de TikTok la terrible experiencia que vivió en el show, por el que habría pagado 500 euros.

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El cantante puertorriqueño Bad Bunny, durante el concierto ofrecido en el Estadio Olímpico de Barcelona. EFE/Alejandro García

Creador de contenido denuncia mala logística en concierto de Bad Bunny

A través de redes sociales, el creador de contenido español Jordi Ferrández, denunció la falta de espacio con que contaba el área designada para esa sección del concierto. En las imágenes compartidas se le puede ver con poca movilidad y apretado entre otros asistentes.

"No puedo disfrutar nada, no puedo cantar, no puedo bailar", explicó mientras trataba de buscar una salida. Según relata, el espacio era tan reducido que la respiración se dificultaba. "Nos apretaban las costillas, hacía mucho calor y no hacían nada", escribió el creador digital.

En un intento desesperado por salir del lugar, Jordi buscó saltar la valla de seguridad, sin embargo, el personal del concierto le negó la entrada. "No se puede salir por aquí", explicaron los guardias, dándole la alternativa de abrir un pasillo al filo de la barrera.

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Jordi denunció la falta de un protocolo adecuado, así como la nula implementación de medidas de seguridad que aseguren el bienestar de los asistentes. "Quiero pedir perdón a los guardias por mis formas de hablar, soy consciente que no son las mejores, pero estaba con mucha ansiedad encima", instó.

Al final, Jordi y su novia pudieron salir de la zona VIP, frente a La Casita, no obstante, el agobio y ansiedad que experimentaron convirtió una experiencia memorable en un momento caótico. "Al salir, nos rompimos, estábamos en shock y con mucha ansiedad y agobio encima", mencionó.

El creador digital explicó que su molestia era que no había una separación entre la pista general y el área VIP, a pesar de haber pagado casi el doble del precio. Jordi habría pagado el paquete de VIP 4, el cual incluía acceso anticipado a la pista general por un costo de 10 mil pesos mexicanos.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, ante la denuncia de Jordi en redes, diversos internautas mostraron su postura, donde algunos secundaron al creador, enfatizando en la falta de organización del personal en el concierto y la exorbitante cantidad de dinero que se invierte para disfrutar de la experiencia.

"Si venden un VIP tienen que poner separación ... sino no es VIP".

" El VIP debería estar separado o sino no cobrar EL DOBLE por algo que luego puede ir todo".

"Pagar 500€ por una entrada, sea del artista que sea, merece que sea una experiencia más que agradable ".

" Y aunque no fuera VIP, dejemos de normalizar las horribles condiciones en las que últimamente se organizan los conciertos ".

"La ansiedad que provoca una posible estampida no se la deseo a nadie, hiciste lo correcto; denunciar y hacerlo viral puede salvar vidas".

Finalmente, el artista de 32 años originario de Puerto Rico ofrecerá en España 12 conciertos, marcando su regreso al continente europeo tras 7 años de ausencia.

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