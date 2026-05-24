El pasado 18 de mayo, se reveló el cartel oficial con los nombres de los artistas que encabezan la edición 2026 del Corona Capital, uno de los festivales anuales más importantes para la escena musical internacional.

Este escenario invita a cantantes y grupos musicales de distintos géneros, desde rock alternativo y pop hasta electrónica y música indie. En la cabeza del cartel se encuentran The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots.

Tras darse a conocer la alineación, los cantantes compartieron en sus redes el cartel oficial junto al entusiasmo que les hacía llegar a México. No obstante, la publicación del dúo Angine De Poitrine llamó especialmente la atención entre los usuarios.

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El dúo canadiense Angine De Poitrine se presentará en la edición 2026 del Corona Capital el próximo domingo 22 de noviembre. Foto: LouisFVG

¿Quiénes son Angine De Poitrine?

Angine De Poitrine es un dúo canadiense de math rock experimental, formado en 2019 en Saguenay, Québec. El grupo está integrado por dos hermanos que mantienen su identidad en anonimato y son reconocidos entre sus fanáticos únicamente por su nombre artístico Khn y Klek de Poitrine.

El dúo se define a sí mismo como "Orquesta mantra-rock dadaísta-pitagórico-cubista" y se presentan como "extraterrestres" frente a su público, afirmando tener 333 años y utilizando trajes de lunares y máscaras de papel maché con largas narices.

Su estilo musical fusiona el rock alternativo de los años 70 y jazz experimental con sonidos de funk y punk. En su sitio web oficial, califican su ritmo como como un sonido similar al cartón, que, al estilo de la música techno, se estructura en torno a una interacción dinámica de patrones sonoros.

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El dúo compartió el cartel oficial en sus historias de Instagram, junto a un emoji de frijoles, lo que generó controversia entre su público mexicano. Foto: Captura de pantalla / Instagram @anginedepoitrine

Han ganado gran popularidad recientemente debido a su sesión en vivo para la plataforma KEXP, una de las emisoras más influyentes de la música independiente. El video ya acumula más de 15 millones de visualizaciones. Su canción más famosa es Fabienk de su reciente álbum "Vol. II".

¿Por qué generó polémica la agrupación?

La reciente polémica del dúo canadiense se desató luego de que anunciarán su participación en el festival de Corona Capital. Tras revelarse el elenco, el dúo compartió el cartel en su cuenta de Instagram para compartir la noticia de su show.

Sin embargo, el gesto que lo cambió todo fue que utilizaron un emoji de frijoles, lo que fue interpretado para muchos fanáticos mexicanos como un estereotipo "racista", debido a la connotación oculta detrás del término despectivo "frijolero".

Esta expresión proviene de la palabra beaner, término que era comúnmente utilizada por los habitantes de Estados Unidos para referirse a la comunidad de inmigrantes mexicanos, asociando este alimento con la "pobreza" y la "clase baja".

Ante la creciente polémica, el dúo emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que ofrece una disculpa a su público mexicano, explicando que el uso de este emoji fue en un sentido absurdo y humorístico únicamente.

Asimismo, mencionaron que nunca se trató de menospreciar a la comunidad mexicana, ya que este tipo de figuras son utilizadas por ellos de manera irreverente en sus publicaciones, pues hacen lo mismo con hot dogs o sardinas.

"Lamentamos mucho toda la confusión causada por nuestro anuncio reciente. En Quebec la palabra "beans" se usa en el lenguaje cotidiano, completamente desconectada de cualquier significado dañino", explicaron.

El dúo ofreció disculpas en Instagram y agradeció el cariño de sus fanáticos "mexas". Foto: Captura de pantalla

"Nunca fue una forma de lenguaje de odio ni una intención de menospreciar a los mexicanos o cualquier otra comunidad. Pedimos sinceramente disculpas a cualquiera que se haya sentido ofendido por este malentendido", añadieron.

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