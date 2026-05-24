Este lunes 25 de mayo comienza el Hot Sale en todo México, una de las temporadas de descuentos y promociones más esperadas en el año. Esta jornada de ventas en línea terminará hasta el 2 de junio, brindando nueve días seguidos de ofertas a los consumidores a nivel nacional.

El Hot Sale es organizado de manera anual por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), es la campaña de ventas en línea e e-commerce más grande de la República y pretende promover los procesos comerciales a través de internet.

Como cada año, esta edición de la jornada reunirá a cientos de marcas y empresas, las cuales ofrecerán una variedad de promociones especiales, descuentos exclusivos, meses sin intereses o bonificaciones bancarias.

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Conoce estas recomendaciones para evitar fraudes y estafas durante tus compras en línea. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿A qué hora empieza el Hot Sale 2026?

El Hot Sale comienza oficialmente este lunes 25 de mayo a las 00:00 horas, pues muchas marcas habilitan sus descuentos especiales en punto de la media noche en sus tiendas en línea.

Aunque esta jornada de ventas promueve el comercio en línea, hay muchas tiendas que llevan las ofertas a sus sucursales, por lo que las promociones comenzarán a partir de la apertura de cada tienda física que aplique esta dinámica —usualmente las 9:00 u 11:00 de la mañana, pero puedes consultar el horario oficial de un negocio en específico por internet—.

La jornada de ventas en línea se extenderá hasta las 23:59 horas del próximo martes 2 de junio; mientras que para tiendas físicas que apliquen descuentos, será hasta el cierre de la sucursal —normalmente en México a las 21:00 horas—.

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¿Cuándo comienza el Hot Sale 2026? Esto se sabe. Foto: Creada con IA

¿Qué tiendas y marcas participarán en el Hot Sale 2026?

Esta edición del Hot Sale promete tener algo para todos, pues las empresas participantes abarcan categorías tecnología, moda y belleza, viajes, casa y hogar, electrodomésticos, entretenimiento, entre otros.

Algunas de las marcas que destacan este año son:

Amazon México

Mercado Libre

Walmart México

Costco

Palacio de Hierro

Liverpool

Coppel

Elektra

Chedraui

Sam's Club México

Temu

Shein

Booking.com

Puma

Samsung

The Home Depot

Sephora

Pandora

Michelin

Puedes consultar la lista completa de tiendas participantes a través de la página oficial del Hot Sale: https://www.hotsale.com.mx/. Aquí podrás seleccionar la categoría de tu interés y revisar el listado de marcas con descuentos.

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