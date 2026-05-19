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Con la llegada del Hot Sale 2026, miles de compradores en México ya se preparan para aprovechar descuentos en tecnología, moda, electrodomésticos, viajes y mucho más.
Sin embargo, para encontrar las mejores promociones no basta con comprar impulsivamente: comparar precios, revisar tiendas oficiales y planear las compras con anticipación puede marcar la diferencia entre una verdadera oferta y un falso descuento.
Aquí te compartimos una guía práctica para saber cómo, cuándo y dónde comprar los mejores artículos durante uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año.
Guía práctica para comprar en el Hot Sale 2026
¿Cuándo y dónde encontrar ofertas en Hot Sale 2026?
El Hot Sale 2026 en México se realizará del 25 de mayo al 2 de junio, con nueve días consecutivos de promociones en línea, meses sin intereses y descuentos especiales en cientos de marcas participantes.
Las mejores ofertas suelen encontrarse en plataformas como Amazon México y Mercado Libre.
Para encontrar verdaderas ofertas, deberás monitorear precios desde semanas antes, comparar entre varias tiendas y aprovechar las promociones bancarias con cashback o meses sin intereses.
Consulta aquí las mejores promociones del Hot Sale 2026 en:
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