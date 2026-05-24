La confianza en las instituciones de seguridad vial en el estado de Oaxaca enfrenta un nuevo cuestionamiento tras la difusión de un video que suma miles de reproducciones en plataformas digitales.

En el material, un ciudadano de origen extranjero expone lo que califica como un acto de hostigamiento y tentativa de cobro irregular por parte de elementos de la Policía Vial Estatal.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando el conductor fue interceptado bajo el argumento de portar placas de circulación de la Ciudad de México, situación que derivó en la exigencia de un pago inmediato para evitar sanciones mayores.

Foto: Captura de pantalla en X

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El impacto de la denuncia digital y el cese de la infracción

De acuerdo con el testimonio documentado por la víctima, los oficiales pretendían imponer una multa de 2 mil 700 pesos. Sin embargo, la narrativa del afectado señala que la actitud de los uniformados dio un giro radical en el momento en que decidió utilizar su equipo de grabación. "Y yo saqué mi cámara y digo, soy youtuber, mira… e inmediatamente, ‘oh, dale pues, ya paga tu multa, tenga un buen día’", relató el conductor mientras registraba la retirada de los agentes, quienes le devolvieron su documentación sin proceder con la infracción tras notar la presencia de la cámara.

Este tipo de conductas, conocidas técnicamente como extorsión institucional o "moches", suelen ser analizadas por organismos de transparencia y derechos humanos.

La organización internacional Transparency International sostiene que (la corrupción en los niveles operativos de la policía no solo debilita el estado de derecho, sino que erosiona sistemáticamente la percepción de seguridad de los ciudadanos y visitantes).

En el video, el extranjero afirma con resignación que no es la primera vez que atraviesa un evento de esta naturaleza: “Cuando yo estaba nuevo aquí, sí, ellos sacaron miles de pesos de mí, es feo”, declaró el afectado ante su audiencia.

¡NI LOS EXTRANJEROS SE SALVAN DE LA RAPIÑA VIAL Y LA AMBICIÓN DE TORIBIO LÓPEZ!

¡Vaya descaro! La ambición en las carreteras oaxaqueñas ya no tiene límites ni fronteras. Ni los turistas "gringos" se salvan de las garras de la Policía Vial Estatal.

En un video que circula en… pic.twitter.com/EdmZ4X4nPc — Impacto Oaxaca (@ImpactoDeOaxaca) May 24, 2026

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Implicaciones para el turismo y la falta de respuesta oficial

La viralización de estas imágenes ha provocado que diversos sectores de la sociedad civil y usuarios de redes sociales manifiesten su indignación, señalando que estas prácticas de "falta de moral y ética" dañan severamente la imagen de Oaxaca como destino turístico internacional.

La economía local, que mantiene una dependencia estructural del flujo de visitantes, se ve comprometida por la percepción de inseguridad jurídica en las carreteras estatales. Hasta el cierre de este reporte, ninguna autoridad del Gobierno de Oaxaca ha emitido un comunicado para aclarar la situación o informar sobre posibles investigaciones internas hacia los elementos involucrados.

Ciudadanos locales han reiterado mediante comentarios en la publicación original que los retenes suelen convertirse en "mecanismos de presión para exigir pagos inmediatos bajo amenazas". La ausencia de un protocolo de transparencia en las multas viales permite que persistan estos vacíos legales que los agentes aprovechan frente a conductores vulnerables por su nacionalidad o desconocimiento de la normativa local.

El caso permanece como un recordatorio del poder de las herramientas digitales para evidenciar irregularidades en el ejercicio del servicio público.

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