La mañana de este domingo se reportó que el vuelo AM 090, operado por un Boeing 787-8 de Aeroméxico, en el que viajaban diversos influencers, creadores de contenido, artistas, periodistas y conductores mexicanos, rumbo a Seúl, Corea del Sur, tuvo que regresar de emergencia a la Ciudad de México luego de que la tripulación informara de una falla técnica en el avión mientras sobrevolaba el estado de Chihuahua.

Entre los pasajeros se encontraban personalidades como Wendy Guevara, La Bebeshita, Vanessa Labios 4K, Lolita Cortes, Pedrito Sola, Kunno, Nacho Casano, Maria Luisa Valdés, entre otros.

De acuerdo con los testimonios de diversos pasajeros, luego de varias horas de trayecto y tras una escala en Monterrey, el piloto del avión anunció que el parabrisas de la aeronave presentaba una avería y que sería necesario regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para atender el problema.

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Las y los creadores de contenido publicaron historias de Instagram mostrando cómo quedaron "varados" en el AICM, en espera de una solución por parte de la aerolínea. Foto: Instagram @bebeshitadany

Influencers relatan retraso en vuelo a Seúl tras falla en el parabrisas del avión

Diversas personalidades a bordo del avión acudieron a sus redes sociales para relatar el retraso en su trayecto. Wendy Guevara informó a través de historias de Instagram que se encontraban de nuevo en el AICM y en espera de que encargados de la aerolínea arreglaran el parabrisas del avión. A pesar de mostrar disgusto, Guevara afirmó que se encontraban bien y fue una medida tomada por la seguridad de todos.

el parabrisas del avión en el que iban a Korea se daño

gracias a dios todos están bien

irán en otro vuelo #mexico🇲🇽 #podcast #korea #wendyguevara #lacasadelosfamososmx pic.twitter.com/Hysy8LU7Zw — Escuadrón Wendy Guevara 🐝👑 (@escuadronguevar) May 24, 2026

Por su parte, la Bebeshita Dany también acudió a historias de Instagram para contar que los habían "bajado" de la aeronave. "Ya estábamos en Monterrey y dijeron 'sabes qué, se regresan a la Ciudad de México', porque algo pasó en el avión que se estrelló el parabrisas. Estábamos en Chihuahua ya, dando vueltas en Chihuahua", comentó la conductora.

El presentador mexicano Pedrito Sola, definió toda la situación como "incierta". A través de un video de TikTok contó: "resulta que nos acaban de informar que se rompió el parabrisas y hay que regresar. Todo es tan incierto...que disque va a estar preparado otro avión. Yo francamente no les creo, así es que seguiremos reportando".

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@tiopedrosola ¡Que terror! De camino a Corea del Sur en el vuelo 090 de Aeromexico nos comunica el piloto que se rompió el parabrisas, teniendo como consencuencia regresar a CDMX ya con 4 hrs de vuelo andando. ♬ sonido original - TioPedritoSola

Vanessa Vázquez, mejor conocida como Vanessa Labios 4k, también usó Instagram para informar sobre el suceso. La creadora de contenido había estado actualizando a sus seguidores sobre el trayecto desde su llegada al aeropuerto, su abordaje, etc.

Esta mañana, luego de que abordaran el nuevo vuelo en el mismo avión, la influencer contó que varias personas, como Pedrito Sola, se retiraron del viaje. "Ahora sí ya vamos a Corea, pero vamos directo, ya no vamos a ir a cargar gasolina en Monterrey, pero bueno, estoy bien".

Grupo Milenio compartió a través de su canal de X, antes Twitter, diversos videos de las y los influencers tras su aterrizaje en el AICM por el incidente con el parabrisas de la aeronave.

▶️ Vuelo donde viajaban Wendy Guevara, La Bebeshita y más influencers, regresa a CdMx por imprevisto: "dicen que el parabrisas se despegó"https://t.co/825oEpIlhQ pic.twitter.com/lUkzJsfVnp — Milenio (@Milenio) May 24, 2026

De acuerdo con la página oficial de FlightAware, la plataforma de seguimiento de vuelos, tras el incidente viral, el avión despegó exitosamente de la CDMX a las 9:54 de la mañana de este domingo y se prevé que aterrice a las 2:34 PM (horario estándar de Corea, el cual está 15 horas adelantado al de México) del 25 de mayo.

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