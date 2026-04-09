El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, informó que las obras en la Línea 2 del Metro deberán concluir antes del inicio del Mundial.

Precisó que con una inversión de mil 500 millones de pesos se realizan acciones en el rubro de material rodante, instalaciones fijas y modernización de las estaciones.

“El presupuesto asignado y generado por el gobierno federal, cabildeado por la jefa de Gobierno y designado justamente para el Metro, debe de enfocarse con una terminación para antes del inicio del Mundial”, precisó.

Rubalcava detalló que se aumentará la flota de unidades, al pasar de 28 a 32, se rehabilitarán vías, durmientes y rieles para reducir vibraciones; se modernizarán los torniquetes, y se instalarán 800 cámaras de videovigilancia.

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