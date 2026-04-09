Tultitlán, Méx.— Los nombres de dos estaciones de la ampliación del Tren Suburbano Buenavista-AIFA fueron modificados y ya cuentan con la nueva nomenclatura, de cara a la puesta en marcha del servicio con destino a la terminal área.

La segunda y quinta estación fueron renombradas, eran conocidas como Los Agaves y Nextlalpan y ahora son La Loma y Cajiga, respectivamente, luego de la solicitud que hicieron ejidatarios de los municipios de Tultitlán y Tultepec a las autoridades del gobierno federal, bajo el argumento de no perder la identidad histórica de los sitios.

La estación conocida antes como Los Agaves, al inicio de la construcción del proyecto fue ubicada en el municipio de Tultepec. Sin embargo, ejidatarios expusieron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que el terreno donde fue edificada la estructura pertenece al ejido de La Loma, por lo que ahora llevará ese nombre.

Mientras que para el caso de la estación Nextlalpan, ejidatarios de Tultepec pidieron que fuera renombrada al explicar a la SICT que el inmueble no se ubicaba en el territorio de esa demarcación, sino al ejido de Tultepec, en una zona conocida como Cajiga.

Los cambios de nombres a las estaciones fueron solicitados por ejidatarios, quienes se manifestaron el pasado 21 de enero frente a la base de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde permanecieron por nueve horas para ser atendidos.

En aquella ocasión, los funcionarios de la SICT mencionaron que los cambios de nombres no serían posibles debido a que ya se habían mandado a hacer todos los diseños de las nomenclaturas y señaléticas en las estaciones, así como la respectiva programación de las mismas, y ante una próxima inauguración, ya no tendrían el tiempo suficiente.

Sin embargo, la solicitud fue atendida por el gobierno federal y las dos estaciones cuentan con los nuevos nombres que, de acuerdo con Enrique Reyes Cortés, integrante del comisariado ejidal de Tultepec, fueron requeridos para que quedara bien definido el núcleo ejidal en el que fueron construidas.

Además, también se están colocando letreros metálicos en la cara exterior de las estaciones con sus respectivos nombres y un logotipo similar al del Tren Interurbano.

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