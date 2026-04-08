Luego de que este 8 de abril la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció dos nuevos cambios en su gabinete, particularmente en las secretarías de Bienestar e Igualdad Social (Sebien); así como en la de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (Metrópolis), en EL UNIVERSAL te contamos qué otros cambios han habido en la actual administración capitalina.

Los cambios anunciados de este miércoles contemplan la salida de Araceli Damián de la Sebien, cargo en el que estuvo desde el inicio de la actual administración, en octubre de 2024; de esta forma, ahora al frente de dicha dependencia quedó Pablo Yanes Rizo, quien dejará Metrópolis, dependencia que ahora estará a cargo de Enrique Irazoque Palazuelos, funcionario que hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de esa Secretaría.

Este es el segundo cambio de Yanes Rizo desde que inició la actual administración, pues originalmente fue designado por la mandataria capitalina como secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI).

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Los primeros movimientos en el gabinete de Brugada Molina ocurrieron en noviembre de 2025 —prácticamente un año después de que inició su gestión— luego de la salida de Alejandro Encinas, quien fue designado por Brugada Molina como titular de Metrópolis, cargo que dejó el año pasado, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum lo designada como representante de México ante la OEA.

Luego de esa salida, en noviembre de 2025, la jefa de Gobierno de CDMX anunció que Pablo Yanes quedaría como titular de Metrópolis, mientras que la titularidad de la SECTEI la asumió Pedro Moctezuma Barragán, quien anteriormente se desempeñó como secretario del Agua en el Estado de México.

Otro cambio reciente ocurrió en marzo pasado en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), ante la salida de Ángel Tamariz, quien se sumó al Congreso local. En su lugar, la jefa de Gobierno anunció la llegada de Emiliano Calderón.

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