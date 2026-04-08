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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, , anunció cambios en su gabinete, pues dejará la titularidad de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), Araceli Damián, y en su lugar fue nombrado , quien venía desempeñándose como titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (Metrópolis).

Mientras que Enrique Irazoque Palazuelos, quien era subsecretario en dicha dependencia, será el nuevo titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la , detalló la Mandataria capitalina.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Araceli Damián indicó que regresa a su labor como académica de El Colegio de México: “Me voy muy enriquecida. He aprendido como nunca en más de 30 años de investigación. Caminar las calles con la jefa de Gobierno ha sido una experiencia inigualable”, dijo.

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La exfuncionaria capitalina apuntó que retornará a sus labores de investigación sobre política social y

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mahc/LL

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